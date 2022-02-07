سيـــاســة

بعد واقعة الطفل المغربي.. مقترح برلماني بإطلاق مؤسسة ريان للإنسانية

لنشر السلام
ياسمين فواز 2:13 م, الأثنين, 7 فبراير 22 2:13 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو البرلمان ، ولجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بإطلاق مؤسسة تحمل اسم الطفل المغربي “ريان”، لنشر المحبة والسلام وبناء جسور التواصل بين الشعوب. 

وقالت “ثابت”، في المذكرة الإيضاحية لمقترحها: “نجح الطفل ريان في توحيد العالم العربي من المحيط إلى الخليج طوال أيام وليالي عملية إنقاذه، وتركزت الأنظار على قرية إغران بإقليم شفشاون في المغرب الشقيق، والأنفاس محبوسة تتابع لحظة بلحظة عملية الإنقاذ”.

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وأضافت ندى ثابت: “ريان لم ينجح فقط في تحريك القلوب العربية، وإنما تحول إلى رمز للإنسانية، بعدما تصدرت أخبار إنقاذه وسائل الإعلام العالمية”، متابعة: “نزل خبر الوفاة مثل الفاجعة هزت نفوس الكثيرين، وبكى الكثيرون تأثرًا به”. 

واختتمت عضو لجنة التضامن الاجتماعي مقترحها قائلةً: “فاجعة ريان كشفت الوجه المضىء للإنسانية؛ حينما اجتمعت خلف إنقاذ هذا الطفل البرىء، وأتمنى لو استثمرنا تلك الطاقة الإيجابية في تدشين مؤسسة هي الأولى من نوعها في العالم تحمل اسم الطفل المغربي ريان، تهدف لنشر المحبة والسلام وإقامة جسور التواصل بين الشعوب، وتقديم يد العون والمساعدة للكثير من الأطفال المشردين نتيجة الحروب الأهلية في مختلف بلدان العالم بالتعاون مع المنظمات العالمية والمؤسسات المعنية”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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