بعد واقعة السرقة .. نقابة الصحفيين: ننتظر تحقيقات الشرطة  

أصدرت نقابة الصحفيين بيانا حول واقعة السرقة التى كانت أمس فى نقابة الصحفيين بسرقة مبلغ مالي، أنه فور اكتشاف ذلك وبتنسيق بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان والسكرتير العام أيمن عبد المجيد، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، لضبط اللص، ومن يثبت تورطه في تلك الجريمة.



كما لوحظ نشر بعض المواقع، معلومات مغلوطة حول الواقعة، وهو ما نربأ بالزملاء الوقوع فيه، حيث تم تضمين تفاصيل غير صحيحة عن ملابسات الواقعة والمبلغ المالي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن جهات التحقيق لاتزال تتخذ إجراءاتها.

وأكد البيان أن خزائن النقابة، الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم يُفقد منها أموال، وأن اللص الذي تسلل سرق مبلغًا، عهدة الموظف المسؤول لتيسير التعاملات اليومية، ولجنة جرد الخزينة ستحدد القيمة الإجمالية للمبلغ.

وأوضح البيان أن منظومة الكاميرات بالنقابة رصدت اللص، وحركته كاملة، ولحظة ارتكابه الجريمة، وتؤكد النقابة أنها تثق في قدرة جهات التحقيق والنيابة العامة، والبحث الجنائي بالشرطة، على الوصول له، لينال بالقانون جزاء ما اقترفته يداه هو وكل من يثبت من خلال التحقيق تورطه في الواقعة.