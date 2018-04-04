بعد هزيمته من ريال مدريد.. أسهم فريق يوفنتوس تهبط 7.9%

خالد بدرالدينهبط مؤشر "ستوكس" لكبرى نوادى كرة القدم الأوروبية، الذى يضم 22 فريقًا 18%، منذ بداية العام وحتى الآن، بقيادة فريق يوفنتوس الإيطالى الذى تلقى هزيمة أمس بثلاثة أهداف مقابل لاشئ من ريال مدريد الإسبانى، فى دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا.وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن أسعار أسهم نادى يوفنوتس

خالد بدرالدين

هبط مؤشر “ستوكس” لكبرى نوادى كرة القدم الأوروبية، الذى يضم 22 فريقًا 18%، منذ بداية العام وحتى الآن، بقيادة فريق يوفنتوس الإيطالى الذى تلقى هزيمة أمس بثلاثة أهداف مقابل لاشئ من ريال مدريد الإسبانى، فى دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن أسعار أسهم نادى يوفنوتس هبطت 7.9% فى بورصة ميلانو الإيطالية، اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى منذ أغسطس الماضى بسبب هزيمة الفريق الذى باتت فرصه ضعيفة فى الوصول للدور قبل النهائى، لتصل القيمة السوقية له إلى 633 مليون يورو (778 مليون دولار).

ويمنح اتحاد كرة القدم الأوروبى “UEFA” لكل فريق يصل لدور قبل النهائى مكافأة قدرها 7.5 مليون يورو من إيراداته، المتوقع أن تتجاوز 1.27 مليار يورو هذا الموسم، ويتقاسمها النوادى المشتركة فى دورى أبطال أوروبا.

وتألق اللاعب العالمى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بسبب الهدف الذي أحرزه بركلة خلفية مزدوجة في الفوز 3 – صفر على يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليصبح حامل اللقب أقرب ما يكون من ضمان التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية للأندية.

وأحرز رونالدو هدفين في مرمى يوفنتوس في الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف الموسم الماضي، كما أنه بعد أقل من ثلاث دقائق من بداية مباراة دور الثمانية بين الفريقين أمس الثلاثاء عاد النجم البرتغالي ليغزو مرمى العملاق الإيطالي مجددًا بهدف من تمريرة إيسكو ليحقق رقمًا قياسيًا بالتسجيل في عشر مباريات متتالية بدوري الأبطال، وبذلك يتصدر رونالدو الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات قائمة هدافي البطولة للموسم السابع على التوالي برصيد 14 هدفًا في 9 مباريات.