بعد هروب 3 محكوم عليهم بالإعدام.. تكثيف أمني لكشف ملابسات الحادث وضبطهم

رجحت التحريات أنهم عطلوا كاميرات المراقبة بعدما تمكنوا من حفر الجدران، وتسلق سطح سجن طنطا العمومي، والاختباء في المساكن.

فتحت أجهزة الأمن تحقيقًا موسعًا في واقعة هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد من سجن طنطا العمومي، اليوم الإثنين، لمعرفة ملابسات الحادث وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

على جانب متصل، كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لسرعة وضبط السجناء الهاربين، مع تشكيل فريق أمني بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام والسجون.

وانتقلت قيادات أمنية لموقع الحادث في سجن طنطا العمومي، وذلك ضمن جهود كشف غموضه ومعرفة الملابسات.

ترجع الواقعة، لتلقي مديرية أمن الغربية، بلاغًا من سجن طنطا العمومي يفيد بهروب 3 سجناء، اتضح أنهم متهمين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.

ورجح الفحص الأولى أن المتهمين هربوا بعد تعطيل كاميرات المراقبة، وتسلق الأسوار والاختباء بين المنازل، وذلك بعدما تمكنوا من تنقيب الجدران.

وتبين أن المتهمين جميعهم مسجلين أشقياء خطر، في قضايا قتل واتجار في المواد المخدرة والسلاح.

وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات حاليًا في الواقعة، كما أجرت معاينة لموقع الحادث للوقوف على ملابساته.