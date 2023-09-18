بعد نظرها على مدى 10 جلسات.. «الجنايات» توقف محاكمة قاتلة طفلها بالزقازيق

توقف نظر جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها بالزقازيق، وذلك لحين الفصل في طلب الدفاع برد المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن ويحيي عادل قد نظرت جلسة محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها، لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية تحديد جلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة، فيما طالب الدفاع برد المحكمة.

وتعود أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها.

وخلال جلسة اليوم جرى وقف نظر جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها بفاقوس وتقطيع جثته؛ وذلك لحين الفصل في طلب الدفاع برد المحكمة، والذي دفع به المدعي بالحق المدني خلال الجلسة المحاكمة يوم السبت الماضي، خلال جلسة عاصفة شهدت طلب رد المحكمة وتدخل المتهمة بالتعليق على حديث اللجنة الخماسية المشكلة لبيان مدى سلامة شهدت جلسة محاكمة المتهمة بقتل ابنها.

كتبت نجوى عبد العزيز