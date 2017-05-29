بعد نشر قانون الجمعيات الأهلية.. غضب حقوقي وتوقعات بإلغائه أمام الدستورية

سلوى عثمان فوجئ الحقوقيون والمعنيون بالمجتمع المدنى في مصر بنشر الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ظل لأكثر من 6 أشهر أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد تصويت مجلس النواب عليه، وهو القانون الذي واجه انتقادات شديدة،…

سلوى عثمان

فوجئ الحقوقيون والمعنيون بالمجتمع المدنى في مصر بنشر الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي ظل لأكثر من 6 أشهر أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد تصويت مجلس النواب عليه، وهو القانون الذي واجه انتقادات شديدة، ومطالبات بعدم تصديق الرئيس عليه لوجود عيوب دستورية به، وتظهر الجريدة الرسمية أن الرئيس قد قام بالتصديق على القانون يوم 24 مايو الحالي، وبالتصديق الرئاسي والنشر بالجريدة الرسمية يصبح القانون ساري المفعول.



وتعليقا على هذه التطورات المفاجئة، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن إقرار قانون الجمعيات الأهلية يتناقض مع ما قاله السيسي من قبل حول مراجعة القانون، والتعامل معه بشكل يمكن أن يرضي المجتمع المدنى المصري والدولى، لكن هذا لم يحدث.

وأضاف أن هذا القانون يصنع من المشاكل أكثر مما يحل من مشكلات الجمعيات الأهلية فى مصر، معربا عن تعجبه من هذه الخطوة، وطارحا فكرة أنه ربما جاءءت هذه الخطوة لفتح الطريق أمام إعادة النظر فى القانون مرة أخرى وإعادته إلى مجلس النواب.

وأشار أبو سعدة إلى أن العديد من الجمعيات الأهلية ستواجه مشكلات بعد إقرار القانون، نظرا لما به من مواد وبنود عديدة توسع من سلطة الإدارة فى عمل الجمعيات الأهلية، والتدخل فى شئونها، مؤكدا أن القانون بشكله الذي تم إقراره مخالف للمعايير والمواثيق الدولية، وسيكون محلا للانتقاد الدولى بشكل كبير.

وأعلن الدكتور ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، أنه ستكون هناك بالتأكيد طعون على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، ولن يصمد هذا القانون المعيب، ولن يقبل الحقوقيون فى مصر القانون بشكله الحالى.

وأضاف أنه أيا ما كانت التعديلات التى أجريت على القانون، فإنها سوف تؤدى لإنهاء العمل الأهلى، وسيضع القانون مصر وسط الدول المستبدة فى إصدار قوانين العمل الأهلى، وشدد على أن القانون سيكون له آثر كبيرة فى إرباك المشهد الحقوقي والمدنى فى مصر، وذلك حتى يتم إلغاؤه بواسطة المحكمة الدستورية العليا.