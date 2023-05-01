«بعد نشر فيديو للمتعاطين».. سقوط عصابة ترويج المخدرات في ناهيا بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، يتضمن تعاطي عدد من المواطنين المواد المخدرة في منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد المنطقة محل الواقعة، وتبين أنها بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة في محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، نسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن الجيزة بمداهمة المنطقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أشخاص -بوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الجيزة- لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من المنطقة محل الواقعة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأمكن ضبط 6 أشخاص آخرين -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- من المترددين على تلك المنطقة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تحصلوا عليها بقصد التعاطي.

وضُبط بحوزتهم جميعًا 1.5 كيلو جرام لمخدر الاستروكس، كمية من المواد المخدرة (الهيروين، البودر، الآيس “الشابو”، الحشيش، كمية من مخدر الكيتامين، 6 قطع أسلحة بيضاء، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة.

وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة باقي المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.