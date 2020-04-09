بعد نشرهم فيديو عبر «فيس بوك».. القبض على 4 أشخاص لخرقهم الحظر

ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على 3 أشخاص بعد خرقهم الحظر، وتصويرهم مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية الواقعة، تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو تضمن تواجد بعض الأشخاص بالطريق العام بدائرة مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط أثناء فترة حظر التجول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص، مقيمين ببندر أبنوب.

وعثر بحوزة أحدهم على الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير الفيديو، ودراجة نارية.

وأقروا بإرتكابهم الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية معهم لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة، وتنظيم مواعيد الغلق، خلال 24 ساعة، أسفرت عن الآتي:

ضبط 923 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 119 بمجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

ضبط 226 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

وغلق 13 مكان (نشاط تعليمى – تجمعات طلابية “مراكز للدروس الخاصة”).

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.