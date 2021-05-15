سيـــاســة

بعد نزوح 10 آلاف فلسطيني.. «الأونروا» تحول مدارسها في غزة لملاجئ

من جراء القصف الإسرائيلي
هاني جميعي 3:20 م, السبت, 15 مايو 21 3:20 م, السبت, 15 مايو 21

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، السبت، بدء تحويل مدارسها المجهزة في غزة، إلى ملاجئ تستوعب من تضررت منازلهم من جراء القصف الإسرائيلي، مع وصول عدد النازحين إلى نحو 10 آلاف فلسطيني.

وقبل ساعات أعلن الناطق باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، وصول عدد من المواطنين لمدرستين بمنطقة النصر بالشمال، ودخولها خوفا من القصف الإسرائيلي.

وأعلنت الأمم المتحدة أن نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب “استمرار الأعمال القتالية في القطاع”.

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وحذر بيان صادر عن المكتب الدولي، من نفاد الوقود المستخدم في المستشفيات في غزة، مما يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد أعلنت “الأونروا” الخميس، تعرض مدرستين داخل مجمع للوكالة للقصف يومي 11 و12 مايو، خلال الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل على غزة.

وأوضحت الوكالة أن الغارات ألحقت أضرارا جسيمة بالمحيط الغربي للمجمع، وبما لا يقل عن 29 غرفة.

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وفي 12 مايو، تعرض مبنى تابع لرئاسة الأونروا في غزة للقصف، مما ألحق أضرارا بالجدار المحيط بالمكاتب.

وحسب موقع الوكالة الرسمي لم يتضح ما إذا كان مبنى الأونروا تعرض لقصف مباشر أو إذا كانت الغارة قريبة جدا لدرجة أنها سببت الضرر للمبنى، وقد أفاد جميع الموظفين بأنهم أمنون وفي صحة جيدة.

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ووفقا للقانون الدولي، تتمتع مباني الأونروا بالحصانة ولا يجوز انتهاك حرمتها. وتتميز جميع مرافق الأونروا بوضوح عن طريق حملها لعلم الأمم المتحدة.

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بقلم هاني جميعي

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