بعد نجاح ملتقى التوظيف... «طلعت مصطفى» توفر جودة حياة وفرص عمل لسكان مشروعاتها (فيديو)

حصد ملتقى مجموعة طلعت مصطفى الأول للتوظيف، والذي أُقيم السبت الماضي، إشادة واسعة من رواد الأعمال وسكان مشروعات المجموعة، وذلك في بادرةٍ هي الأولى من نوعها في مجال التطوير العقاري بمصر.

وتصدرت أخبار الملتقى محرّكات البحث على جوجل، وصُنّفت من أكثر الموضوعات قراءة ومتابعة على كبرى المواقع الاخبارية.

وأوضح الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن مهمة مجموعة طلعت مصطفى لا تنتهي عند بيع وحدات سكنية، لكنها تمتدّ لتوفير خدمات متكاملة لسكان هذه المدن الجديدة؛ لأن القصة ليست بيع عقار، وإنما في تكوين مجتمع كامل بثقافته.

من جهتها، قالت رشا طنطاوي، مدير التسويق بقمة “تكني سوميت”: «فكرة أن الشركة والسكان عنصر واحد فكرة إيجابية جدًّا تسهم في تحقيق النجاح، وهو أمر مميز للغاية، وفخورة بأن أراه في مصر».

كما أشاد سكان مدينتي والرحاب بملتقى التوظيف، وأشاروا إلى أن هذا الملتقى سابقة من نوعها ودليل جديد على تميز مجموعة طلعت مصطفى.

وأعربت دينا مكي، مدير التوظيف بقطاع الموارد البشرية في مجموعة طلعت مصطفى، عن سعادتها بنجاح الملتقى التوظيفي، حيث شارك فيه عدد كبير من الشباب من سكان الرحاب ومدينتي ومختلف مشروعات المجموعة.

وأكدت مكي أنه بمجرد الإعلان عن الملتقى التوظيفي تلقّينا أكثر من 2500 طلب لشغل الوظائف المتاحة بشركات المجموعة.

وأشارت إلى أن تقدم أعداد كبيرة من السكان للمشاركة بالملتقى التوظيفي الأول يثبت نجاح الملتقى في تحقيق الهدف منه؛ وهو تعزيز التواصل وارتباط السكان بالمجموعة وتوفير خدمات متنوعة لقاطني مشروعاتنا، ومنها حتى فرص عمل.

وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى ملتقى توظيف لسكان مشروعات المجموعة في نادي مدينتي، حيث يوفر الملتقى فرص عمل داخل شركات المجموعة بمختلف المجالات.

يأتي تنظيم ملتقى التوظيف في إطار جهود مجموعة طلعت مصطفى في مجال المسئولية المجتمعية، حيث ارتقت المجموعة بمفهومها من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تسهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كل المجالات.