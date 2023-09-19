بعد نجاح «سفاح الجيزة» .. قصص الدراما هل ستميل إلى الرعب أكثر

اتجهت الدراما المصرية مؤخرا لتقديم مشاهد العنف والاثارة والدم في مختلف المسلسلات التليفزيونية المعروضة للمشاهدين بمختلف المنصات الرقمية ، وذلك ظهر في مسلسل ” حدث بالفعل ” للنجمة غادة عبد الرازق في أولى حلقات مسلسلها الذي يعرض حاليا بمنصة رقمية .

أيضا مسلسل ” سفاح الجيزة” الذي قدم مشاهد الجريمة والدم بصورة بشعة كما وصفها المتخصصين والنقاد ، وكذلك أكثر من عمل درامي تعرض لنفس تلك المشاهد التي تحمل الاثارة والدم خلال الآونة الأخيرة منها مسلسلات منورة بأهلها بطولة النجمة ليلى علوى وباسم سمرة وعرض بمنصة شاهد أيضا وغيرها .

عماد يسري :هذه المشاهد التي تحوي العنف والدم موجودة في السينما وبمختلف المنصات الرقمية الحديثة

قال الناقد الفني عماد يسري أننا أصبحنا في عصر السوشيال ميديا والقنوات الاعلامية المفتوحة ، ولايمكن إبعاد الجمهور عنها .

أكد للمال أن هذه المشاهد التي تحوي العنف والدم موجودة في السينما وبمختلف المنصات الرقمية الحديثة بمختلف الأعمال الدرامية ، وأصبح هذا الأمر من أجل الترويج لهذه المسلسلات لكونها تكون جاذبة للمشاهد بصورة كبيرة .

ولفت الى أن مشاهد الاثارة والعنف تقدم في الدراما بصورة فجة من أجل منافسة المسلسلات التليفزيونية للأعمال السينمائية المختلفة .

وأعرب عن كون الواقع أسوأ مما تقدمه دراما المنصات الرقمية ، لذلك هذه المشاهد المثيرة التي تقدم في مختلف المسلسلات برغم قسوتها الشديدة على الجمهور واحتوائها للدم والعنف بفجاجة لكن لاتقارن بما يحدث في حياتنا حاليا من حوادث وغيرها يوميا .

أحمد سعد الدين : الدراما التليفزيونية في الأصل لايجب أن تكون بهذه الصورة أبدا

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين أن الدراما التليفزيونية منذ 7 سنوات تقريبا وهي تقدم مشاهد العنف والدم والاثارة في المسلسلات التليفزيونية بصورة كبيرة ، وتكون حجة صناع هذه المسلسلات وجود تصنيف عمري لهذه الأعمال التليفزيونية .

وأضاف أن الدراما التليفزيونية في الأصل لايجب أن تكون بهذه الصورة أبدا ، لأنه من المفترض أنها تدخل كل البيوت المصرية ويجب اختيار موضوعات اجتماعية بها خالية من مشاهد العنف والدم بهذه الصورة الفجة ويكون فهيا جزء من التوعية والتثقيف والترفيه .

ونوه إلى أن محاولة قلب الدراما لتكون مثل السينما فهي الأزمة الحقيقية ، خاصة أن السينما هي التي تحوي هذه المشاهد دائما أما بالنسبة للدراما فمن المفترض أن يختلف الأمر حقيقة .

أستطرد قائلا أن هذه المشاهد لاتكون جذابة للمشاهدين بقدر اهتمامهم بمعرفة مايدور من أحداث درامية فقط ، لكن هذه المشاهد تؤذي الجمهور وتتسبب في تعليم الجيل الصغير العنف في الشارع مثلما يشاهد في هذه المسلسلات التليفزيونية .

فايزة هنداوي : لاصحة أبدا لمقولة أن المسلسل التليفزيوني يساهم في الترويج للعنف والبلطجة

بينما ترى الناقدة فايزة هنداوي أن الدراما المصرية تقدم مشاهد العنف والاثارة والدم دائما في المسلسلات التليفزيونية وكذلك تقدم هذه المشاهد بالسينما المصرية والأجنبية .

لكن المؤلف محمد صلاح العزب أعجبته فكرة سفاح الجيزة فقرر تقديمها للجمهور واحتوت مشاهد العنف والدم بالصورة التي شاهدناها ، وكذلك مسلسل حدث بالفعل أيضا القصة الدرامية هي التي تفرض ذلك أحيانا وفق” هنداوي ” .

وشددت على أنه لم يعد هناك فصلا كبيرا بين الدراما التليفزيونية والسينما المصرية ، أصبحت هناك مسلسلات تنتمي لطابع الرعب وأخرى تقدم مشاهد الاثارة والعنف وغيرها ، بالاضافة لوجود المنصات الرقمية التي تقدم مسلسلات 5 أو 6 حلقات فتحاول جذب المشاهدين بتقديم هذه المشاهد في بعض المسلسلات التليفزيونية التي تقوم بعرضها .

أوضحت أنه لاصحة أبدا لمقولة أن المسلسل التليفزيوني يساهم في الترويج للعنف والبلطجة في الشارع ، والدليل أن مسلسل سفاح الجيزة عبارة عن قصة حقيقية وتم تقديمها في الدراما التليفزيونية ، لذلك الدراما تعكس مايحدث في الواقع وليس العكس .