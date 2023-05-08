بعد نجاح تجربة «حارة اليهود».. مسرحية جديدة تجمع مدحت العدل ومنة شلبي

يتعاون الكاتب مدحت العدل الفترة القادمة مع النجمة منة شلبي في عمل مسرحي جديد لأول مرة ، والعمل يتميز بطابع استعراضي .

وقال مدحت العدل في تصريحات صحفية ، أن المسرحية الجديدة ستكون مختلفة بالنسبة للجمهور المصري والعربي الفترة المقبلة ، وتأتي بعد تعاونات فنية ناجحة بينه وبين منة شلبي السنين الماضية أبرزها مسلسل” حارة اليهود ” و” واحة الغروب” وغيرها .

أضاف أن العمل المسرحي لم يحدد موعد تصويره، لكن سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ليصل لجميع فئات الجمهور .

وقدم مدحت العدل في موسم رمضان 2023، مسلسل عملة نادرة، بطولة النجمة نيللي كريم، ومعها كوكبة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو رية ومحمد فهيم ومحمد لطفي وجومانا مراد، وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمد جمال العدل.