بعد نجاح تاج.. دينا الشربيني تشارك عمرو سعد في فيلمه الجديد

انضمت الفنانة دينا الشربيني لأبطال الفيلم السينمائي الجديد “الغربان” الذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد، وسيتم البدء في تصوير أولى مشاهده خلال أسابيع قليلة، بعد نجاحها في فيلم” تاج” مع النجم تامر حسني مؤخرًا.

وتواصل الشركة المنتجة لفيلم الغربان، التعاقد مع باقي الفنانين خلال الفترة الحالية، والانتهاء من مرحلة التحضيرات، حيث تعاقد مؤخرًا الفنان ماجد المصري.

ويشارك في بطولة الفيلم عدداً كبيراً من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، سيُجرى الإعلان عن أسمائهم تباعًا خلال الفترة المقبلة، بجانب عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، ودينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج شركة “مقام” سيف عريبي وشركة pcc تامر نصر.