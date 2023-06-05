بعد نجاح «إيجار قديم».. شريف منير يعود بـ «قائمة الأماني» مع طارق رفعت

يعود النجم شريف منير للتعاون للمرة الثانية مع المخرج طارق رفعت في مسلسل جديد ” قائمة الأماني “” wish list” انتاج كريم أبو ذكري ، بعد نجاحهما معا بمسلسل ” ايجار قديم ” الذي انتجه كريم أبو ذكري ، مسلسل قائمة الأماني تأليف أماني التونسي ، وسيتم تصوير مشاهده الأولى خلال الفترة القادمة.

وكانت آخر أعمال المخرج طارق رفعت مسلسل “إيجار قديم” بطولة شريف منير ومحمد الشرنوبى وصلاح عبد الله، ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من محمد نشأت، فيدرا، بسمة داود، وأخرون، تأليف عمرو الدالى.

ويعقد طارق رفعت عدة جلسات عمل مع المنتج كريم أبو ذكرى، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، حيث وضع قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم البطلة خلال الأيام المقبلة، كما سيتم الإعلان عن باقى التفاصيل خلال الفترة المقبلة .