بعد نجاح ألبومه.. سناء العلمي تتمنى عمل دويتو مع سعد لمجرد

أكدت المطربة المغربية سناء العلمي أنها أنتهت من تسجيل اكثر من ثماني أغنيات ستقوم بطرحهم على طريقة السنجل خلال الفترة المقبلة، وذلك لوضعهم في البوم غنائي سيكون الاول لها على المستوى الجماهيري ، وأشارت العلمي في بيان صحفي، أنها سعيدة بما حققته على مستوى الغناء خلال الفترة القصيرة الماضية، لافتة إلى أنها قدمت اكثر من عشرة أغاني في فترة ليست بالطويلة في عالم الفن .

وقالت العلمي، أنها تتعاون خلال الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المغاربة الشباب، بجانب عدد من الموسقيين من مصر ولبنان، وجاري الإعلان عن تفاصيل كل المتعاونين معها في الالبوم خلال مؤتمر صحفي ستقيمه في الامارات قريبًا .

وأضافت العلمي، أنها تتمنى ان تقدم ديو غنائي بصحبة المطرب المغربي الشهير سعد لمجرد، حيث انها معجبة بما حققه من نجاح بأسم دولة المغرب في كافة بلدان العالم العربي .

وكانت قد طرحت المطربة المغربية سناء العلمي، أحدث أعمالها الغنائية “ألومه” وذلك عبر قناتها بموقع يوتيوب .

الأغنية قدمتها باللهجة المغربية وحصدت خلالها العلمي نسب مشاهدة جيدة في أول أسابيع من عرضها على يوتيوب، وهي من كلماتها والحانها، وقامت بتسجيلها بأحد الاستديوهات في دولة الامارات .

بدأت سناء العلمي مسيرتها الفنية منذ عام 2016 بأغنية : شايش عليا ” وتعتبر من الوجوه الشابة التي ظهرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها قدمت العديد من الاغاني المختلفة وطرحتها على قناتها بموقع يوتيوب.