بعد نجاح أغنيات بعناوين غريبة لآيتن عامر وروبي.. نقاد : أغاني استهلاكية

أصبحت ظاهرة طرح المطربين لأغنيات تحمل عناوين غريبة على أذن الجمهور والمستمع موجودة بقوة حاليا وتحقق هذه الاغنيات نجاحا كبيرا ومشاهدات تتخطى الملايين عبر منصات تيك توك ويوتيوب ، حيث حققت أغنية الفنانة آيتن عامر الجديدة توتا فروتا 6 مليون مشاهدة بمنصة تيك توك، والأغنية حملت كلمات وعنوانا غريبا.

كذلك حققت أغنية نمت ننة الجديدة للفنانة روبي نجاحا كبيرا ومشاهدات تخطت الملايين بمنصة يوتيوب وتيك توك ، وتعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما والمخرج خالد مختار ، وقدم النجم محمد حماقي لأول مرة أيضا أغنية تحمل كلمات غريبة ” أدرينالين” التي طرحها منذ أيام قليلة .

مها متبولي : حجة هؤلاء المطربين دائما أن الجمهور يريد هذه النوعية من الأغاني الغريبة

قالت الناقدة مها متبولي أن سبب اتجاه نجوم الغناء والمطربين لهذه النوعية من الكلمات الغريبة حاليا ، لأن هذه الأغنيات تلقى رواجا واقبالا من الجمهور في حفلاتهم الغنائية .

وأضافت قائلة إن حجة هؤلاء المطربين دائما أن الجمهور يريد هذه النوعية من الأغاني الغريبة ، لافتة الى ان معظم المطربين أصبحوا يقدمون كلمات غريبة في أغنياتهم هذه الفترة تحديدا سواء عمرو دياب باغنياته الأخيرة التي طرحها وكذلك راغب علامة بأغنيته الجديدة استمارة 6 او روبي باغنيتها نمت ننة وآيتن عامر باغنيتها توتا فروتا برغم أن الآخيرة لاتعتبر مطربة مثل السابق ذكرهم ، حتى محمد حماقي قدم في أغنيته الجديدة كلمات غريبة مثل اتبنجت وادرينالين ونوال الزغبي وغيرهم.

ولفتت متبولي إلى أن المطرب الواعي من هؤلاء بعدما ينتهي موسم الصيف ، يفكر في تقديم أغنية تظل موجودة في تاريخه لها قيمة فنية وأهمية ووزن فني ثقيل مع شعراء الأغنية المصرية الكبار أمثال بهاء الدين محمد أو هاني عبد الكريم او نادر عبدالله ، خاصة بعد انتهاء مزح الصيف بأغنيات خفيفة وكلمات غريبة مضحكة .

أحمد الناصر : ليس صحيحا أن يتجه كل المطربين لهذه الموجة الغريبة من الأغنيات

وأعرب الملحن أحمد الناصر عن استياؤه الشديد من هذه الظاهرة ، حيث يشعر أن المطربين أصبحوا يقدمون أسوا كلمات في أغنياتهم ، مندهشا من كون كل المطربين يلهثون وراء تصدر التريند بهذه الأغنيات لأنه ليس فيها أبداع .

وتابع قائلا أن ليس صحيحا أن يتجه كل المطربين لهذه الموجة الغريبة من الأغنيات ، فليس معقولا أن نسمع في أغنية معينة ” أوكسجين” و” أدرينالين” وغيرها من الكلمات الغريبة علينا ولم نعتادها وليست مميزة حقيقة .

وأشار الناصر الى أنه في الماضي كان يقدم أغنيات من بعض المطربين بها أفيه معين مثل قول عليا مجنون وشكله عامل عاملة وغيرها لكنها كانت أغنيات حلوة حقيقة ، مؤكدا الأغنية الصيفية ليس معناها أن تكون استهلاكية وتنتهي بعد أسبوع من طرحها ولايتذكرها أحدا بعد ذلك .

ويشير الى أن أغنيات الصيف في الماضي كانت جميلة مثل نور العين ووياه وسحراني وغيرها ، فمازالت هذه الأغنيات باقية في ذاكرة الجمهور حتى الان ، برغم أنها أغنيات صيفية ايقاعية لكن مايقدم حاليا أغنيات غريبة لن تبقى لفترة طويلة في الذاكرة .