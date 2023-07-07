بعد نجاحه بمصر.. أحمد فهمي يعلن عرض فيلمه «مستر إكس» في 38 دولة

كشف النجم أحمد فهمي الساعات الماضية عن عرض فيلمه السينمائي الجديد ” مستر اكس ” الذي تم طرحه بموسم عيد الأضحى الأخير ب38 دولة مختلفة في العالم وذلك عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” ، بعد تصدره الايرادات بدور العرض السينمائية بمصر منذ طرحه بالسينمات .

ونشر أحمد فهمي البوستر الدعائي للفيلم معلقا: “لأول مرة يتم عرض فيلم مصري في 38 دولة حول العالم، فيلم الكوميديا مستر إكس 20 يوليو 2023 بصالات السينما بالعالم خلي مودك ضحك وكوميديا”.

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.