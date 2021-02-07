بعد نتائج محبطة.. جنوب أفريقيا توقف استخدام لقاح أوكسفورد

أعلن زويلي مخيزي وزير الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، أن بلاده قررت تعليق لقاح أكسفورد وأسترازينيكا في برنامجها للتطعيم.

كان مخيزي يتحدث بعد أن أظهرت بيانات إحدى التجارب أن اللقاح أسترا زينيكا لا يوفر سوى حماية محدودة من المرض الخفيف الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة التي جرى اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.

ورصدت دراسة جامعية إصابة أشخاص تلقوا اللقاح البريطاني بالسلالة المتحورة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا.

ولم يشمل البحث الأشكال الخطرة من المرض.

ولم يدقق علماء مستقلون في نتائج البحث، وفقا لما نقلته يورو نيوز عن وكالة فرانس برس.

وقالت الدراسة: “لاحظ باحثون جنوب إفريقيون وبريطانيون أن اللقاح فعال أكثر بكثير حيال النسخة الأصلية من الفيروس”.

وأضاف “النتائج الأولية تؤكد على ما يبدو على أن المتحور المرصود في جنوب إفريقيا يمكن أن ينتقل الى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح”.

وأجريت الدراسة على ألفي متطوع يبلغ عمرهم الوسطي 31 عاما.

وقالت الجامعة الجنوب إفريقية إنها “لا تسمح بالبت” بفاعلية اللقاح في مواجهة الأشكال الخطرة من المرض وعمليات الاستشفاء والوفيات “لأن السكان المشمولين لا ينتمون إلى فئة معرضة لخطر كبير”.

لكن ناطقا باسم أسترازينيكا إن اللقاح يحمي من الأشكال الخطرة، لا سيما عندما يتم الفصل بين الجرعتين فترة تراوح بين 8 و12 أسبوعا”.

وقالت سارة غيلبرت الباحثة التي أشرفت على تطوير اللقاح في جامعة أكسفورد أن الأمر قد يستغرق “بعض الوقت” قبل التمكن من تحديد فعاليته ضد السلالة الجديدة التي تنتشر بشكل متزايد في بريطانيا، خصوصا في صفوف المسنين.