بعد موجة المهرجانات .. الجمهور يتجه لمطربي الراب فمن يتفوق

وذلك بعد أن حققت أغنياتهم الأخيرة مشاهدات تخطت الملايين على المنصات الموسيقية المختلفة

حالة جدل كبيرة أصبحت موجودة حاليا في الشارع المصري وعلى ألسنة الكثير من الأشخاص ، بعد انتشار أغاني مطربين جدد يظهرون بقوة حاليا يعرفون ب” الراب والتراب” مثل ويجز وعفرووتو ومروان بابلو وغيرهم ، وذلك بعد أن حققت أغنياتهم الاخيرة مشاهدات تخطت الملايين على المنصات الموسيقية المختلفة منها سبوت أفاي وغيرها .

وبعد أن سيطرت موجة أغاني المهرجانات خلال السنوات الأخيرة على الساحة الغنائية بمصر وتفوقت بمشاهداتها على الموسيقى الكلاسيكية للمطربين المعروفين مثل عمرو دياب وباقي أبناء جيله الذين ظهروا في فترة الثمناينات والتسعينات .

جاءت موجة فن موسيقى الراب الجديدة وتحاول سيطرتها على مشهد الغنائي في مصر حاليا بعد أن قدمها لأول مرة منذ سنين طويلة الفنان أحمد مكي وحقق بها نجاحا كبيرا لكن مجال التمثيل منعه من الاستمرار في طرح أغنيات طيلة الوقت تتميز بطابع الراب .

محمود فوزي : هذه الموجة ستظهر خطورتها على الجيل الحالي ولا يجب أن ندفن رؤوسنا

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي أن موجة أغاني الراب أصبحت مسيطرة حاليا على الساحة الموسيقية بالفعل ولايمكن أنكار ذلك ، وهذه الموجة ستظهر خطورتها على الجيل الحالي ولايجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونحاول منعها لان الجمهور يحب هذه النوعية من الأغنيات .

وأضاف للمال أنه لو لم يسعى مطربي السوق المعروفين للتطور على مستوى الكلمة واللحن والموضوعات المقدمة في أغنياتهم القادمة ، فان مطربي الراب سيسيطرون على السوق تماما .

واكد فوزي أن موجة فن المهرجانات ومطربيها سيطروا بالفعل على الحالة الغنائية في فترة معينة ، وشئنا أم أبينا الوقت الحالي لمطربي وغنا الراب موسيقيا ويجب أن ينبته الجميع لذلك ويطور من نفسه .

صلاح عطية: هذه الموجة الجديدة وهي فن الراب تفوقت مؤخرا على أغنيات أي مطرب

وأوضح الشاعر صلاح عطية أن موجة أغاني المهرجانات حققت في فترة معينة نجاحا كبيرا ومشاهدات وتفوقت على أغاني المطربين المشهورين منذ سنوات في الساحة الموسيقية .

وأردف أن اغاني المهرجانات بعدما حققت نجاحا السنين الاخيرة وسيطرت على السوق ، لم يعد لها نفس التواجد القوي السابق حاليا ، وظهرت أغاني الراب متمثلة في مطربيها ويجز ومروان بابلو وغيرهم ، لكن الفرق بين المهرجانات والراب أن الجمهور ينظر لمطربي المهرجانات انهم ” بيئة ” اما الرابر مثل ويجز وغيرهم يشعرون أنهم ستايل مقارنة بالمهرجانات .

ويشير الى أن هذه الموجة الجديدة وهي فن الراب تفوقت مؤخرا على أغنيات أي مطرب حتى عمرو دياب في نسبة المشاهدات ، فلنا أن نتخيل أن أغاني ويجز الاخيرة حققت مشاهدات بالملايين في فترة وجيزة ، وهو شخص لم يتجاوز 23 عاما ويغني منذ 3 سنوات فقط مقارنة بتاريخ مطربين كبار يغنون منذ 30 عاما ولايحققون مشاهداته .

وأكد أيضا أن معظم الاعلانات التجارية التي طرحت مؤخرا للمشاهدين كان عنصرا اساسيا فيها مطرب الراب ويجز ، بعد أن كانت اغلب الاعلانات التجارية السنتين الاخيرتين تحوي مطربي المهرجانات مثل حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال .