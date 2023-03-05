بعد موجة ارتفاعات ... أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 5-3-2023 في مصر

استقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 5-3-2023 في شركات الدواجن الكبري العاملة في قطاع الثروة الداجنة، وذلك خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية.

وقامت شركات الدواجن بتثبيت اسعار الكتاكيت اليوم بعد موجة ارتفاعات استمرت 5 ايام.

وبلغ أقل سعر كتكوت في الشركات 23 جنيهًا بينما أعلي سعر 27.5 جنيهًا، مع احتمالية تحريك الاسعار ارتفاعات او انخفاضا خلال تعاملات اليوم الاحد في السوق المحلية.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة القاهرة للدواجن 24.5 جنيه

شركة الفيروز 24.5 جنيه

شركة الوطنية 27.5 جنيه

شركة الوادي 24 جنيهًا

شركة العناني 25 جنيهًا

شركة مكة المكرمة 20 جنيهًا

شركة المصرية الهولندية 23.5 جنيه

شركة صيصان مصر 24 جنيهًا

شركة نيوجين 27.5 جنيه

شركة رواد النيل 23 جنيهًا

ووفقًا لإحصائيات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، فإن حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية بلغ 1.4 مليار كتكوت سنويًّا، وتضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًّا، أما بالنسبة لبيض المائدة فيبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًّا.