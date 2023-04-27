بعد موافقة الحكومة عليها.. «المالية» تكشف شروط المرحلة السادسة من «السداد النقدي» لدعم المصدرين‎‎

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه.

وأضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.

ولفت إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي الماضي علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي الحالي.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل.

وذكر أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5 و6 يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل.

ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19 و 20 يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل.

ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2 و 3 أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة السابقة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة.

ولفتت إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».

وأضافت أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.