بعد موافقة الحجر البيطري .. 3 شركات روسية تصدر منتجات جديدة إلى مصر

أكدت هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية، اليوم الجمعة، أن شركة روسية حصلت على حق تصدير منتجات الألبان لمصر.

وجاء في بيان الهيئة -كما ذكرته شبكة روسيا اليوم- أن “إدارة الحجر البيطري بوزارة الزراعة واستخدام الأراضي بجمهورية مصر العربية، بناء على ضمانات الامتثال لمتطلبات وقواعد مصر، منحت الحق في تصدير منتجات الألبان إلى مؤسسة روسية أخرى”​​​.

وأشارت الخدمة الصحفية للهيئة، إلى أنه تمت الموافقة على الشهادة البيطرية لتصدير الحليب ومنتجات الألبان من روسيا إلى مصر في أبريل، ثم تم اعتماد مصنع بيرم للتخزين البارد “سوزفيزديا”، و شركة “يارو-بيرابوتكا”. والآن حصل فرع آخر على حق تصدير هذه المنتجات.

كما يحق حاليا لثلاث شركات تصنيع الألبان للتصدير – شركة واحدة للآيس كريم وشركتان تنتجان منتجات ألبان أخرى.

ويشار إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي، أفادت هيئة (روسيلخوزنادزور)، أنها تلقت خطابا من الوزارة المصرية بشأن التصديق على شهادة تصدير لمنتجي منتجات الألبان والأسماك الروس إلى مصر بناءً على ضمانات (روسيلخوزنادزور).

وبالفعل جرى اعتماد ثمانية من منتجي الأسماك والمأكولات البحرية، من أجل القيام بالتصدير بالإضافة إلى شركتي ألبان.

ولبدء التصدير، كان على السلطات المختصة في البلدين التوافق على الشهادات البيطرية الخاصة بهذا المجال.