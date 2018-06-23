بعد موافقة البرلمان.. شركات التأجير التمويلى تتحفظ على إلغاء الإعفاء الضريبى للمستأجر

أحمد الدسوقىتحفظت عدد من شركات التأجير التمويلي على إلغاء قانون التأجير والتخصيم الجديد-الذى وافق عليه البرلمان اليوم بشكل نهائى- للمادة 25 في القانون القديم، والخاصة بالإعفاء الضريبي للمستأجر، وتنص على اعتبار القيمه الإيجارية في عقد التأجير التمويلي من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر.و

أحمد الدسوقى

تحفظت عدد من شركات التأجير التمويلي على إلغاء قانون التأجير والتخصيم الجديد-الذى وافق عليه البرلمان اليوم بشكل نهائى- للمادة 25 في القانون القديم، والخاصة بالإعفاء الضريبي للمستأجر، وتنص على اعتبار القيمه الإيجارية في عقد التأجير التمويلي من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر.

واعتبرت الشركات أن فقد هذه الميزة الضريبية سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن الحصول على تمويل بنظام التأجير.

وتنص المادة 32 فى القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان: “تعفى عمليات البيع التى تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005، من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بحسب الأحوال”.

فيما جاءت نص المادة 34 على: “يعد كل إهلاك أو استهلاك من الأصل المؤجر القابل لذلك وكذا تكاليف التمويل المرتبطة بعقود التأجير التمويلى من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية”.

وقال الدكتور صلاح يوسف، عضو اللجنة الاستشارية للتأجير التمويلي والتخصيم، المستشار العام لشركة كوربليس للتأجير التمويلى، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه رغم معالجة القانون جزء كبير من المعوقات الضريبية والمحاسبية إلا أن ميزة الإعفاء الضريبي للقيمة الإيجارية تعد الميزة الرئيسية التى تميز التمويل بنظام التأجير التمويلي عن غيره من أنظمة التمويل المصرفية وغير المصرفية.

وأعرب “يوسف”، عن قلق قطاع كبير من المتعاملين بنظام التأجير التمويلي من إلغاء هذه الميزة.

وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين العمل على التوافق بين المعايير المحاسبية الدولية والمصرية، والتى تأخذ بمعيار الإهلاك والاستهلاك في حساب التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وبين مطلب شركات التأجير التمويلي الحفاظ على الإعفاء الخاص بالقيمة الإيجارية.

وأضاف: “يمكن التفرقة بين المعاملة المحاسبية التى يمكن أن تتوافق مع المعايير الدولية، والضريبية التى قد تقرر الدولة أو المشرع تحفيزها بميزة إضافية حتى لا تؤثر على حجم نشاط التأجير التمويلي كأحد أهم أدوات التمويل التى تدعمها الدولة، ممثلة في الهيئة العامة الرقابه المالية.

وأكد أن الاقتراح المقدم من شركات التأجير التمويلي يتمثل في تعديل نص المادتين 32، 34 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم لضمان عدم تأثر هذا النشاط في ضوء النص الحالي للمادتين.

وحصلت “المال” على مقترح تعديل المادتين المذكورتين، ونص المقترح الأول على إضافة فقرة إلى المادة 32 تنص على: “فِي حالة الأصول التى يتم بيعها للمؤجر من المستأجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى لا يخضع للضريبة الفرق الناتج بين قيمة التمويل الممنوح للمستأجر كثمن لبيع الأصل وصافى القيمة الدفترية للأصل فى دفاتر المستأجر، وفى حالة عدم شراء المستأجر للأصل لأى سبب من الأسباب تخضع عملية بيع الأصل المؤجر للضريبة المقررة، وفقًا لأحكام القانون”.

ونص المقترح الثاني للمادة 34على استبدال كلمتى ” الإهلاك والاستهلاك من الأصل المؤجر” بكلمة “القيمه الإيجارية” لتكون “تعد القيمة الايجارية المرتبطة بعقود التأجير التمويلى من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة للمستأجر”.

ويتضمن مشروع القانون، 84 مادة موزعة على 7 أبواب، بالإضافة إلى 4 مواد إصدار، تتضمن “الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.