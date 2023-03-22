بعد موافقة البرلمان.. أوكرانيا تستعد لرفع الإنفاق الدفاعي في موازنة 2023

رفعت أوكرانيا الإنفاق الدفاعي بمعدل قياسي في أعقاب تصويت البرلمان الأوكراني على تعديل موازنة الدولة لعام 2023، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يجيء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى تأمين تمويل إضافي للأسلحة وأجور العسكريين بعد الغزو الروسي.

وذكرت وزارة المالية أن المشرعين صوتوا على زيادة الإنفاق في الموازنة بمقدار 537.2 مليار هريفنيا (14.7 مليار دولار) هذا العام.

وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو: “تماشيا مع التغييرات المقترحة، سيصل إجمالي الأموال المخصصة لقطاع الأمن والدفاع إلى 1.67 تريليون هريفنيا. وهذا يمثل 26.6 % من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف أن “الموافقة على مشروع القانون ستسمح لأوكرانيا بمواصلة مواجهة العدوان المسلح الروسي بشكل فعال”.

وقال مسؤولون حكوميون في وقت سابق إن أوكرانيا أنفقت 1.48 تريليون هريفنيا على قطاع الدفاع العام الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان بأن 518.2 مليار هريفنيا ستخصص لأجور العسكريين والمعدات الخاصة.

وكان للحرب الروسية على أوكرانيا تداعيات اقتصادية هائلة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 30 % العام الماضي، وتعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، ودُمرت المدن وفر الملايين إلى الخارج.

ولم تشهد أوكرانيا هذا العجز في الميزانية من قبل، وتعتمد الحكومة بشكل كبير على المساعدات الغربية لتمويل بعض الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الرئيسية. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 38 مليار دولار هذا العام.