بعد منع مطربي المهرجانات .. حسن شاكوش : أنا مش متسول وبغني لعبد الحليم حافظ (فيديو)

قال حسن شاكوش: "كان أمنيتي أمثل مصر وربنا مكرمنيش في الكورة واتظلمت فيها".

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش إن قرار نقابة المهن الموسيقية وقف اصدار التصاريح لمطربي المهرجانات “على دماغي” مشيرا إلى أنه يغني كافة الأنواع وليس المهرجانات فقط حيث غنى لأحمد عدوية وعبدالحليم حافظ .

وكان المطربان الشعبيان حسن شاكوش وعمر كمال اعتذرا للشعب المصري ونقابة الموسيقيين عن المقطع المسىء فى أغنية “بنت الجيران” الذى تم تشغيله فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة والذي يتضمن جملة “اشرب خمور وحشيش” موضحين أنه تم تعديل اللنسخة لتلائم الأسرة المصرية.

وكان حفل الجمعة شهد تواجدا جماهيرا كبيرا ، حيث قام بالغناء عدد من الفنانين مثل نانسي عجرم وشاكوش وتامر حسني وبهاء سلطان ووائل جسار حيث نظمت الحفل شركة إم بى إم بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بس سي مصر : “كنت رايح الاستاد علشان افرح الناس ومضيت تعهد إن أى كلام فيه إسفاف مش هقوله وده بعد الإغنية ما نزلت لكن اللى حصل في الحفلة خطأ من الدي جي وبعد ما خلصت الحفلة روحت اطلع حاجة لله”.

وتابع: “أنا مش متسول أنا كنت لاعب كورة ومتعلمين وكان أمنيتي أن أكون وسط هذا الجمهور وأمثل مصر وربنا مكرمنيش في الكورة واتظلمت فيها وبصرف على أهلي واخواتي شايلهم كلهم ومحدش حاسس في اللى أنا فيه واتبهدلت ووالدتى بعد الحفلة عيطت بعد النجاح بتاعي”.