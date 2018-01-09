بعد منعها حتى 1971.. عرض باب الفتوح للمرة الرابعة مارس المقبل

سلوى عثمان " باب الفتوح " مسرحية سياسية منعتها الرقابة المصرية من التقديم على خشبة المسرح، كتبها المؤلف المسرحي محمود دياب، في نهاية الستينيات، وظلت ممنوعة لمدة خمس سنوات كاملة، حتى أنارت المسرح القومي فى 1971، ثم قدمت مرتان متتاليتان فى عام 2015 من جهتين إنتاجيتين، ليقرر فريق " يوتوبيا " المستقل ت

سلوى عثمان

” باب الفتوح ” مسرحية سياسية منعتها الرقابة المصرية من التقديم على خشبة المسرح، كتبها المؤلف المسرحي محمود دياب، في نهاية الستينيات، وظلت ممنوعة لمدة خمس سنوات كاملة، حتى أنارت المسرح القومي فى 1971، ثم قدمت مرتان متتاليتان فى عام 2015 من جهتين إنتاجيتين، ليقرر فريق ” يوتوبيا ” المستقل تقديم المسرحية خلال شهر مارس المقبل.

تحكى المسرحية عن الفارس المصرى والثائر (أسامة بن منصور) صاحب كتاب (باب الفتوح)، والذى يكلف بمهام صعبة من قبل الشباب المعاصر بإرسال مطالبهم إلى القائد (صلاح الدين)، والتى تتمثل فى الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية وهى تعتمد فكرة التاريخ الموازى.. فالتاريخ يكتبه دائما الملوك والقواد والمنتصرون ويتجاهلون العامة والفرسان والثوار الذين صنعوا المجد والانتصارات التى خلدت كل هؤلاء كثير من العبارات المذكورة على لسان الأبطال وخصوصا تلك الموجودة بكتاب ” باب الفتوح ” مثل ” لا يوجد بلد حر.. إلا بشعب حر ” تنطبق على الأوضاع الآن ويبدو أنها ستظل منطبقة لكل زمان ومكان. وأعيد تقديمها مؤخرا على خشبة المسرح الحديث ولعب بطولتها يوسف شعبان ومحمد رياض.

” باب الفتوح ” قدم فى عام 2015 من خلال فرقة ” الإسكندرية ” على مسرح ” السامر ” ضمن عروض المهرجان الختامي لفرق البيوت من إعداد وإخراج محمد عبد الصبور، كما قدمتها فرقة ” المسرح الحديث ” فى نفس العام وكانت المسرحية من بطولة محمد رياض، ويوسف شعبان وأشرف طلبة ومحمد محمود وسمر جابر وعزة جمال، وإخراج فهمى الخولى.

بدأت فرقة ” يوتوبيا ” بروفات المسرحية حاليا لتقديمها بقاعة ” التاون هاوس جاليري ” بوسط البلد، يوم 1 مارس المقبل، والمسرحية بطولة أعضاء الفرقة وإخراج محمد حافظ.

” يوتوبيا ” فرقة من الشباب الذين قرروا تقديم مسرح يخاطب العقل لا الغرائز ويسمو بالإنسان بدلاً من أن يهبط به، وهم عروضهم السابقة” الكلاب الايرلندي “، و ” المهرج ” ، و ” اكليل الغار ” و ” طيبة ” ، و ” شيش بيش ” ، و ” صح النوم ” و ” فيمنست ” ، كما قدموا العديد من عروض المونودراما أبرزها ” عروسة ماريونت ” و ” الكوتشي ” و ” فستان فرح ” و ” انا في كلمتين ” و ” الدمية ” و ” حكايات المهرج ” و ” هلوسة ” و ” مفتاح صول ” ، وفازت الفرقة بالعديد من جوائز التمثيل والموسيقي والإخراج كما فازت بافضل عرض مسرحي في اليوبيل الفضي لمهرجان زفتي المسرحي والمركز الثاني في مهرجان الساقية المسرحي الحادي عشر والمركز الثاني لمهرجان الإسكندرية الدولي.