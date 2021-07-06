بعد مقتل آلاف برصاص قوات آبي أحمد .. واشنطن تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في التيجراي

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار من جميع الأطراف في منطقة التيجراي، وذلك من خلال مكالمة هاتفية جرت مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الثلاثاء.

الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار

وتسبب الصراع في أقليم التيجراي في مقتل آلاف الأشخاص ونزوح ما يزيد على 2 مليون شخص ودفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى حافة المجاعة.

وبحسب وكالة رويترز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن بلينكن دعا آبي أحمد أيضا إلى الالتزام بالخطوات التي حددها مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما في ذلك سحب كلا من قوات إريتريا والأمهرة من التيجراي والسماح بدخول المساعدات الانسانية وتدشين عملية تتيح محاكمة المسئوليين عن انتهاكات حقوق الانسان والفظائع.

بدأ القتال يشتعل بين الحكومة الإثيوبية وحركة تحرير شعب التيجراي منذ مطلع نوفمبر عندما اتهمت الحكومة الحزب الحاكم في التيجراي بمهاجمة قواعد عسكرية في المنطقة. ونفت الجبهة تورطها في الهجوم.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد الأسبوع الماضي بعد انسحاب جنودها من عاصمة الأقليم ميكلي، ووصفته بأنه انسحاب استراتيجي.

ونفت جبهة تحرير شعب التيجراي انسحاب القوات الإثيوبية بموجب هدنة وقالت إنها طردت القوات الحكومية بالقوة إلى خارج المدينة.

ودعا قائد قوات المتمردين في أقليم التيجراي الثلاثاء إلى وقف لإطلاق النار يتم التفاوض عليه مع الحكومة الإثيوبية وإلى التوصل لحل سياسي للصراع وأكدت على أن الحكومة لن تنتصر في الحرب.