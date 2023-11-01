بعد مقترح شركة ADM بفنلندا.. «الهجرة» تدرس مشروع الطاقة الحرارية من باطن الأرض

وجهت وزيرة الهجرة بالاطلاع الكامل على مشروع توليد الطاقة الحرارية من باطن الأرض Geothermal Energy، وأبدت استعدادها للتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لدراسته والنظر في فائدة تطبيقه، الذي اقترحه عازر ساويرس، رجل الأعمال المصري في فنلندا ورئيس شركة ADM الفنلندية للاستشارات.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عازر ساويرس، رجل الأعمال المصري في فنلندا ورئيس شركة ADM الفنلندية للاستشارات، ضمن إستراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة بالدولة، لبحث التعاون مع وزارة الهجرة في تدشين المركز المصري الفنلندي لتدريب الشباب من أجل رفع كفاءتهم للتوظيف في السوق المصري والفنلندي.

وأعلن ساويرس عن رغبته في المشاركة بمجموعة رجال الأعمال المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.

واقترحت وزيرة الهجرة على عازر ساويرس، أن يجتمع مع مؤسسي شركة المصريين بالخارج، وهم رجال الأعمال المصريين العشرة المقيمين بالخارج، ليطلع على أهداف الشركة وآلياتها والفرص المتوفرة فيها، خاصة أنها ستستثمر في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة وإنتاج الإلكترونيات، مع اطلاعه على محاور وأهداف مجلس شباب الباحثين والعلماء المصريين بالخارج المقرر أن تطلقه وزارة الهجرة قريبًا بعد الانتهاء من تشكيله رسميًا، ما أعرب المستثمر المصري عن سعادته بأن يكون جزءًا من ذلك المشروع الوطني.

وأعرب عازر ساويرس، رجل الأعمال المصري الفنلندي، عن مبادرته لإنشاء مركز “تميز” المصري الفنلندي للتدريب المهني، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على غرار المركز المصري الألماني للتوظيف، مستفيدًا من التجربة المتميزة للتعليم الفنلندي، باعتبار فنلندا الدولة الأولى في التعليم، مشيرًا إلى إمكانية توفير برامج تدريبية ممتدة من خلاله في عدد من المجالات المهنية والحرفية المختلفة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، والحصول على شهادة معتمدة من فنلندا، التي بدورها تحظى باعتراف رسمي في مختلف الدول.

ورحبت وزيرة الهجرة بمقترح إنشاء “مركز تميز” المصري الفنلندي، مؤكدة على حرصها على متابعة تنفيذ مختلف التوصيات التي تُطرح من الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدة على أهمية برنامج “ساعة مع الوزيرة” الذي يوفر التعرف على كل أبناء الجاليات، بما في ذلك الجاليات المقيمة في دول بعيدة وغير تقليدية لإقامة المصريين.