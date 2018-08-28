بعد مطالبة “السيسى” بخفضها .. تعرف على فوائد قروض شركات قطاع الأعمال العام

■ التعويم يرفع تكلفة تمويل شركات القطاع %3



كتب – محمد سالم:

كشف تقرير السياسة النقدية الأخير، الصادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع تكلفة إقراض شركات قطاع الأعمال العام، 3 نقاط مئوية، منذ تحرير سعر الصرف، نوفمبر 2016، لتصل إلى %17.95 فى المتوسط، نهاية أبريل الماضى مقابل %14.96 وقت تعويم الجنيه.





يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طلب من محافظ البنك المركزى، طارق عامر، دراسة مشاركة البنوك فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، عبر توفير التمويل اللازم بأسعار فائدة منخفضة.





وقال السيسى، خلال افتتاح مجمع بنى سويف الصناعى، قبل عيد الأضحى، إن أكثر من 120 شركة تحتاج ما يزيد عن 150 مليار جنيه للتطوير، والشركات قادرة على تحقيق التوازن المطلوب فى الأسواق، إذا ما تحسن أداءها، ووفرت سلعا ومنتجات تنافسية.





ورفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس، فى الشهور التالية لتعويم الجنيه، لمحاصرة انفلات معدلات التضخم، لتصل إلى %18.75 على الإيداع، و%19.75 على الإقراض.





وأشار تقرير السياسة النقدية إلى أن الفائدة على قروض قطاع الأعمال العام قصيرة الأجل بلغت فى المتوسط %17.93 فى أبريل الماضى، مقابل %14.92 فى أكتوبر 2016، كما سجلت على القروض طويلة الأجل %17.98 مقارنة %15.08 خلال نفس الفترة.





قلص المركزى معدلات الفائدة 200 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1) خلال الربع الأول من العام الجارى.





تبعا للتقرير؛ فإن الفائدة على قروض قطاع الأعمال العام تقل بنسبة بسيطة بلغت 0.06 نقطة مئوية، وسجل متوسط الفائدة على قروض الشركات بالبنوك %18.01 فى أبريل الماضى.





قال مسئولان لدى بنكى الأهلى ومصر –أكبر بنكين فى السوق المحلية من حيث الأصول– إنه يمكن منح تمويلات بتكلفتها، دون الحصول على أرباح لدعم خطة تعزيز أنشطة عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ووضعها مرة أخرى على خارطة الإنتاج المحلى.





قال مسئول تنفيذى كبير بالبنك الأهلى، إن البنوك يمكنها خفض هامش الربح الذى تتقاضاه على التمويلات، فى حالة شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن تسعير القروض بناء على سعر مؤشر الكوريدور لدى البنك المركزى المصرى، مضافا إليه هامش ربح البنك، الذى يعكس درجة المخاطر وتكلفة الأموال وغيرها، مشيرا إلى أن «البنوك تحصل على هامش بين 2.5 – %3 على قروضها ويمكن خفضه إلى %1 أو أقل لمساعدة قطاع الأعمال العام«.





أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن منح القروض بتكلفة أقل من الكوريدور يتطلب مبادرة خاصة من البنك المركزى كما هو فى حالة المشروعات الصغيرة التى تحصل على تمويلات بفائدة مدعمة 5 و%7.





ذكر مسئول ببنك مصر، أن البنوك الوطنية مثل مصرفه والبنك الأهلى يمكنها التنازل عن هامش الربح عن قروضها لشركات الأعمال العام التى بحاجة للتعويم، بينما خفضها عن ذلك يتطلب مبادرة من المركزى مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى وغيرها.





أوضح أن هناك شركات فى القطاع تحقق أرباحًا جيدة، وبالتالى ليست بحاجة إلى قروض منخفضة التكلفة، مشيرا إلى أنه فى حالة تدشين مبادرة خاصة للقطاع التعامل مع كل حالة على منفردة، ودراستها للتأكد من أن حصولها على سيولة جديدة من البنوك، يساعدها فى استعادة النشاط والعودة للإنتاج مرة أخرى.









قال مصدر إن البنك المركزى يمكن أن يقوم بتفعيل مبادرة قروض الشركات المتوسطة، التى توقف عنها قبل شهور، وكانت تمنح تمويلات بفوائد %12 كنوع من الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





أكد رئيس الجمهورية خلال افتتاح مجمع بنى سويف على أن هناك فرصة كبيرة لتطوير قطاع الأعمال العام، وأنه يجب أن يتم اتخاذ مسار غير تقليدى لعمل الشركات.





وقال السيسى: «أنا بفكركم وبفكر نفسى وبفكر قطاع الأعمال، لو مشيت فى المسار التقليدى مش هتحل حاجة.. هذا القطاع لم يتقدم كما نتمنى رغم التغيير المستمر».





أضاف: «الشركات ديه لو قايمة مظبوط كل شركة منها تحل مسألة كبيرة أوى فى مصر فى الأغذية والغزل والحديد والصلب وغيرها، من حق ال 100 مليون مصرى إننا نعمل حاجتنا«.





كشف تقرير السياسة النقدية عن الاستجابة الضعیفة لأسعار عائد القروض الجدیدة لسياسة التيسير النقدى التى اتبعها البنك المركزى فى الربع الأول من العام الجارى عبر خفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.





أرجع ذلك إلى رد الفعل الضعیف للبنوك العامة، نظرا لقيامها بخفض الفائدة على قروضها بنحو 0.5 نقطة مئوية فقط تعادل ( 0.2 مرة من خفض أسعار العائد الأساسیة لدى البنك المركزي)، حین انخفض سعر العائد بالبنوك الخاصة 1.6 نقطة مئویة ( 0.8 مرة من خفض أسعار العائد الأساسیة لدى البنك المركزي).





یرجع الانخفاض فى أسعار العائد على القروض الجدیدة بصورة أساسیة إلى انخفاض أسعار العائد على قروض قطاع الأعمال قصیرة الأجل یلیها قروض قطاع الأعمال طویلة الأجل، فى حین كان انتقال أثر خفض أسعار العائد الأساسیة لتسعیر قروض التجزئة ضعیفا.