بعد مطالبات بوصولها للأقاليم.. الثقافة في التجمع

سعد عبدالرحمن: نقل الفعاليات لللتجمع يفقدها جزءا كبيرا من جمهورها د. حسام عقل: لا تزدهر الثقافة إلا بحاضنة شعبية ماجدة خير الله: يجب أن يكون مكان الفعاليات محدد ولا تنتقل علي راشد الكثير من المطالبات الدائمة للمثقفين بكسر مركزية الثقافة في القاهرة والوصول بالفعاليات الثقافية إلى الجماهير في

سعد عبدالرحمن: نقل الفعاليات لللتجمع يفقدها جزءا كبيرا من جمهورها

د. حسام عقل: لا تزدهر الثقافة إلا بحاضنة شعبية

ماجدة خير الله: يجب أن يكون مكان الفعاليات محدد ولا تنتقل

علي راشد



الكثير من المطالبات الدائمة للمثقفين بكسر مركزية الثقافة في القاهرة والوصول بالفعاليات الثقافية إلى الجماهير في الأقاليم والمحافظات، وإعادة إحياء دور الثقافة الجماهيرية من جديد من خلال معارض للكتب واحتفاليات سينمائية ومسرح وما إلى ذلك، إلا أن هناك حالة جديدة بدأت إرهاصاتها منذ الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وهي فكرة نقل الثقافة بالتدريج إلى منطقة التجمع الخامس أو بالقرب من العاصمة الجديدة.

وتقرر أن تقام الدورة بعد المقبلة لمعرض الكتاب في 2019 بالتجمع الخامس، كذلك يقام حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالتجمع الخامس .. هذا يضع الجميع أمام سؤال حول أسباب ذلك بالنسبة لوزارة الثقافة التي أصبحت تقرر دون هدف أو دون إخبار جمهورها عن الهدف من ذلك، فبعد المطالبات بالوصول للطبقات الشعبية بالثقافة وخروجها من القاهرة التي تعتبر قلب الثقافة المصرية – إن كان هناك ثقافة – إلى التجمع الخامس هذا المكان الذي يسكنه صفوة الصفوة ولا يزوره سوى الصفوة فهل يقل نصيب المواطن من الثقافة بالتدريج ليصبح صفرا كغيره من الأصفار الأخرى؟

من جهته لفت الشاعر سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، إلى أن فكرة نقل الفعاليات في حد ذاتها إلى خارج القاهرة ليست سيئة، ولكن كما أنه من المهم أن تكون هناك عدالة اجتماعية يجب أن تكون أيضا هناك عدالة ثقافية وهي ما تقتضي توزيع الفعاليات الثقافية الكبيرة على مختلف أنحاء مصر ومحافظاتها وليس الانتقال إلى التجمع الخامس، أو أن يكون لكل منطقة نصيب من تلك الفعاليات الكبيرة بعد انتهائها مثل المعارض التي تقام على غرار معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث إنه بعدما ينتهي تقوم هيئة الكتاب بعمل معارض للكتاب في المحافظات، وفي محافظته أسيوط يؤكد عبد الرحمن أن بها معرض للكتاب يقام منذ 30 عاما، لافتا إلى أنه لا تأتي في معارض الأقاليم كل دور النشر الموجودة بالمعرض الدولي أو الدور الأجنبية والعربية وفقط يكون التواجد لهيئة الكتاب وبعض دور النشر المصرية إلا أن ذلك أمر جيد في حد ذاته.

وأضاف عبد الرحمن أنه من المهم أن تنتقل الفعاليات الثقافية خارج القاهرة لأنها ستذهب إلى جمهور عريض ومختلف لا تسمح له الظروف بحضور هذه الفعاليات في القاهرة، أما نقل تلك الفعاليات إلى التجمع الخامس فهو أمر سيفقدها جزءا كبيرا من جمهورها وهنا يكون قد قدم تلك الفعاليات للجمهور القادر للوصول إليها والقادرين ماديا فتلك المنطقة لا بد أن تكون هناك سيارة للانتقال إليها وحتى إذا تم توفير مواصلات لها فلن يذهب أحد إليها بشكل دوري بل سيذهب مرة واحدة، وبالنسبة لمعرض الكتاب فمن الصعب أن تتم زيارته مرة واحدة فهناك العديد من الفعاليات لا تذهب إليها مرة فقط، وكذلك بالنسبة للمهتمين بالكتب فإنهم لن يستطيعون المرور على كل دور النشر في يوم أو اثنين أو حتى ثلاثة أيام فهذا يحتاج أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن فكرة نقل الفعاليات لجمهورها في الإسكندريه مثلا أو غيرها من المحافظات فهناك جمهور موجود بالفعل ليس كالتجمع الذي سيكون شبه خال من الجماهير، وهناك فعاليات كبيرة تقام باسم محافظة القاهرة كمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لا يمكن نقله لمحافظات أخرى لنه مهرجان دولي باسم المحافظة ولكن من الممكن أن يتم تقديم أشياء مشابهة له ومصغرة باسم المحافظات نظرا للتمركز والزيادة الكبيرة في التواجد بالقاهرة.

وقال عبد الرحمن :” أنا لست مع نقل الفعاليات إلى التجمع الخامس أو بالقرب من العاصمة الجديدة لأننا حتى الآن لا نعرف تقسيماتها ولا طريقة الوصول إليها أو الرجوع منها فقط كل الأمر أننا نقرأ او نسمع عنها، والفعالية التي ستنقل إلى هذه الأماكن البعيدة ستضرب في مقتل، ولكن الأفضل أن تظل الفعالية كما هي في مكانها الدائم وتوسيع الفعاليات الثقافية في العديد من المناطق وأن يكون للجمهور كله نصيب منها، ففكرة النقل للتجمع أو العاصمة يجب أن تكون في وقت لاحق وقد يصل المترو هناك وفي هذه الحالة لا بأس من النقل إن كان مفيدا، لأن النقل دون المترو سيقتل الفعاليات خاصة معرض الكتاب الذي ستخلو ندواته وأمسياته الشعرية من الجمهور ، ولا يجب أن يكون نقل أي فعالية ثقافية عبارة عن شو أو نزوة من أي شخص يريد أن يفعل شيئا تسلط عليه الأضواء فلابد أن يكون الاهتمام والنظر لمصلحة الناس جميعا وليس مصلحة شخص أو فئة معينة”.

وأكد الناقد الدكتور حسام عقل، أن نقل الفعاليات الثقافية إلى أمكنة نائية يمثل وئدا لهذه الفعاليات لعدة أسباب من بينها الأسباب الاقتصادية التي تقتضي أن يكون من يحضر هذه الفعاليات يمتلك سيارة لأن المواصلات ليست متاحة بشكل كبير لهذه الأماكن، ونتيجة الانتقال سيكون حرمان الشريحتين الدنيا والمتوسطة منها وتصبح فعاليات نخبوية، وما زلنا ننادي بكسر المركزية الثقافية والاهتمام بالأقاليم والأماكن المليئة بالبشر وليست الأماكن الخالية من الناس ، واعتبر عقل أن انتقال الفعاليات للتجمع الخامس أو العاصمة الجديدة حملة ممنهجة لكسر آخر ما تبقى من القلاع في الوطن وهي قلعة الثقافة التي لا يمكن أن تزدهر إلا بحاضنة شعبية ونقلها لمكان خال منها بمثابة وئد لهذه الفعالية.

وأشار عقل إلى أن نقل معرض الكتاب للتجمع والبعد عن المكان التاريخي له وهو أرض المعارض بمدينة نصر سيكون بداية النهاية للمعرض وسيصبح مجرد ذكرى نستعيدها في المجالس واللقاءات، ويبدو أن القائمين على الوزارة لا يعون أهمية حاضنة شعبية أو مدنية للثقافة ويبدو ذلك في جملة من القرارت منها ما اتخذ ومنها ما لم يتم مثل طرح نقل الهيئة قصور لوزارة التنمية المحلية ولو كان صاحب هذا الطرح لديه مسحة ثقافة لما جرؤ عليه، كذلك أنشطة المجلس الأعلى للثقافة التي لا يحضرها إلا الصفوة وهي اشبه بالعمل الوظيفي المحض وليس له أي دور من التفاعل مع الشرائح الأخرى فلا يحضرها أحد، ومن المعروف أن الأماكن الثقافية الموجودة بالقاهرة وتشهد حضورا كبيرا يلاحظ قربها من المترو والمواصلات والنقل إلى التجمع يعتبر ضربا للعمق الجماهيري للفعالية .

وقالت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله :” أرى أن مكان المهرجانات لا بد أن يكون مكانا محددا ولا ينقل أبدا، فلا يجب أن يخرج كل شخص (بدماغه) بنقل فعالية دون أي سبب، خاصة أن مكان مهرجان القاهرة السينمائي مثلا معروف منذ عشرات السنوات ونقل حفل الافتتاح سيفقد الحدث جزءا كبيرا من خصوصية وما يقال أن المكان الجديد يسع عددا أكبر ولكن في الحقيقة الأمر غير مريح”.