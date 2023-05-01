بعد مطالبات برلمانية.. إنتاج أول راوتر مصري ينتظر التنفيذ

دعا النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، إلى إنشاء مصنع لإنتاج الراوتر المصري للانترنت المنزلي .

وأكد أن كل بيت مصري لا يخلو من الانترنت الذي بات ضرورة ومن الواجب واللازم من إنتاج هذه الأدوات المساعدة للخدمة على أراضى مصرية والاستثمار في هذه الصناعة .

وأوضح أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو إنشاء أول هاتف محمول مصري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الأحد ، لمناقشة ، آلية استغلال واحات السيليكون والمناطق التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل للمواهب والكفاءات الشابة والناشئة في هذا المجال .

من جانبه أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن الدولة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات في سبيل إنتاج أول رواتر مصري على أرض مصري لتقديم خدمات الانترنت ، وأن هناك دراسات تم إعدادها في هذا الشأن تنتظر التنفيذ في أقرب وقت .