«بعد مصرع شريكهما».. القبض على متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين متهمين بارتكاب واقعة التنقيب عن الآثار في أحد العقارات بمحافظة القاهرة، مما نتج عنه وفاة آخر.

كان قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات بغياب نجلها عامل، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

وبالفحص اتضح أن المُتغيب ارتكب واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات -لها معلومات جنائية، ونجلها- وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضي ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.