بعد مشاركته بالمران رغم إصابته.. الحضري: موجود ولو برِجل واحدة

علي المصري قال المخضرم عصام الحضري، قائد وحارس مرمى منتخب مصر الأسطوري، عقب مشاركته في مران الفراعنة، مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، رغم إصابته في ركبته، خلال لقاء أوغندا أمس الجمعة، إنه سيتدرب ومتواجد مع المنتخب "ولو برِجل واحدة". وتحامل الحضري على إصا

علي المصري

قال المخضرم عصام الحضري، قائد وحارس مرمى منتخب مصر الأسطوري، عقب مشاركته في مران الفراعنة، مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، رغم إصابته في ركبته، خلال لقاء أوغندا أمس الجمعة، إنه سيتدرب ومتواجد مع المنتخب “ولو برِجل واحدة”.





وتحامل الحضري على إصابته في الركبة، وشارك في مران الفراعنة؛ استعدادًا لمواجهة أوغندا، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد السد العالي، في تصريح مقتضب، للمال، أنه خاض مران اليوم رغم إصابته في مباراة أمس، نظرًا لحساسية موقف المنتخب عقب الهزيمة الأخيرة، وسيتواجد في مباراة أوغندا “ولو برِجل واحدة”.

وسقط منتخب مصر في فخ الخسارة أمام أوغندا، أمس الخميس، بهدف نظيف، قبل أن تهدي الكونغو الفراعنة هدية عيد الأضحى، بالتعادل مع غانا على أرضها وبين جماهيرها في كوماسي.

وأصبح موقف جدول ترتيب المجموعة الخامسة شائكًا، بعدما اعتلى المنتخب الأوغندي الصدارة برصيد سبع نقاط، وتراجع منتخب مصر للمركز الثاني بست نقاط، وانحصرت المنافسة بينهما على خطف بطاقة التأهل للمحفل العالمي، فيما خرجت غانا إكلينيكيًّا ببقائها في المركز الثالث بنقطتين فقط، وظلت الكونغو في المركز الأخير، لكنها حصدت نقطتها الأولى في التصفيات.