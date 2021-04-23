استثمار

بعد مرور 5 أيام من افتتاحه.. قبة ضريح الإمام الشافعي تستقبل 500 زائر اليوم

عدد الزائرين اليوم الجمعة وصل إلى قرابة 500 زائر
دعاء محمود 8:34 م, الجمعة, 23 أبريل 21 8:34 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بعد مرور 5 أيام من افتتاح قبة ضريح الإمام الشافعي، توافد مئات الزائرين المصريين والأجانب إلى القبة مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المقررة.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن عدد الزائرين اليوم الجمعة وصل إلى قرابة 500 زائر.

وأشار إلى أن جميع الزائرين حرصوا على مشاهدة جميع أجزاء القبة، معربين عن إعجابهم الشديد بما آلت إليه أعمال ترميم القبة، واستخدام نظام إضاءة حديث بها لإبراز جمالها الفني والأثري، وجهود وزارة السياحة والآثار للحفاظ على مختلف الآثار المصرية.

جدير بالذكر أن القبة الضريحية للإمام الشافعي خضعت إلى أعمال ترميم استمرت قرابة الخمس سنوات بتكلفة بلغت أكثر من 22 مليون جنيه، ضمن إطار عمل مبادرة الأثر لنا، بدعم من صندوق السفراء الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي وبدعم إضافي من مؤسسة بركات، وصندوق الأمير كلاوس، ومؤسسة ألف.

اقرأ أيضا  وزير الإنتاج الحربي ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان يبحثان تعزيز التعاون المشترك 

وقد تضمنت الأعمال الخارجية ترميم الجص المزخرف، أما عن الأعمال الداخلية فتضمنت ترميم الأخشاب الملونة، والتكسيات الرخامية الملونة، إضافة إلى الإصلاحات الإنشائية للمباني، وأعمال ترميم الأسقف والتبليط، وكذلك مجموعة من أعمال الترميم الخاصة مثل ترميم التوابيت الخشبية والمقصورات والتكسيات الرصاص، والعشاري وهو المركب الذى يعلو القبة.

كما تم تطوير نظام الإضاءة وإضافة لوحات توضيحية تشرح القبة ومكوناتها للزائرين، بالإضافة إلى توثيق مبنى القبة وتفاصيله الزخرفية توثيقًا شاملاً.

اقرأ أيضا  السيسي يؤكد أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار شريك نجاح للتنمية في مصر

وشيد هذه القبة الضريحية السلطان الكامل الأيوبي عام 1211 م/608 هـ  أعلى قبر الإمام الشافعي إكراما وتعظيما له، وهو أحد الأئمة الأربعة ومؤسس المذهب الشافعي والقاضي والفقيه والرحالة والشاعر.

وفي عهد صلاح الدين الأيوبي قام ببناء تربة الشافعي عام 572 هـ / 1176 م، وهي أول مبنى يقوم على قبر الشافعي.

وينسب الضريح الحالي إلى السلطان الأيوبي الكامل محمد الذي شيده مكان ضريح فاطمي سابق بعد دفن والدته هناك عام 608 هـ | 1211 م.وفي عام 574 هـ / 1178 م، تم الإنتهاء من عمل التابوت الخشبي الذي يعلو التربة.

اقرأ أيضا  رئيس القناة للسكر : حريق المصنع محدود وتم السيطرة عليه

وهو مزخرف بحشوات هندسية منقوشة نقشاً غاية في الإتقان، وكتب عليه آيات قرآنية وترجمة حياة الشافعي واسم صانعه (عبيد النجار) بالخطين الكوفي والنسخ الأيوبي، أما القبة الخشبية الحالية فهي من التجديدات التي قام بها السلطان قايتباي عام 885 هـ / 1480 م.

كما جدد الضريح أيضاً السلطان قانصوه الغوري، وقام والي مصر علي بك الكبير أيضا بتجديده.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

«الري» و«الزراعة» تتفقان على تكثيف محاضر تبديد المياه للمزارعين

مدحت إسماعيل 7:58 م, الجمعة, 23 أبريل 21

40 دولارا للخمس نجوم و28 للأربعة.. قرار وزاري بتحديد حد أدنى لـ«خدمات الفنادق»

أحمد عاشور 1:34 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

خالد العناني يستعرض استراتيجية العلاقات العامة للسياحة المصرية مع شركة دولية متخصصة

المال - خاص 1:29 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

«التعاون الدولي» و«بنك الإسكندرية» و«سفارة هولندا» يدعمون ريادة الأعمال من خلال «أورنج كورنرز مصر»

أحمد عاشور 1:23 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

جمعية أطفال السجينات تعقد دورة عن الشمول المالي

مدحت إسماعيل 12:38 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

جامعة القاهرة توقع بروتوكولا مع «الهيئة الهندسية» للاستفادة من خبراتها في تنفيذ المشروعات الكبرى

أحمد اللاهوني 10:17 م, الخميس, 22 أبريل 21