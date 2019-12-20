بعد مرور 15 عاما.. طيار أمريكي يكشف عن واقعة الجسم الفضائي الغريب

نجح أندروود في التقاط فيديو للجسم الغريب، ليساعد البحرية الأمريكية في التعرف على مجموعة من الأشياء التي رصدت على الرادار

كشف الطيار الأمريكي ، يدعى تشاد أندروود، للمرة الأولى تفاصيل واقعة رؤيته جسم غريب أثناء تحليقه فوق الساحل الغربي للولايات المتحدة، وذلك بعد مرور بعد 15 عاما من تسجيله مقطع فيديو على متن الطائرة.

وبحسب “سكاي نيوز” نقلا عن مجلة “نيويورك ماغازين”، فقد تحدث تشاد أندروود عن ما اسماه “تيك تاك”، وهو اللقب الذي أطلق على الجسم الطائر الغريب، لأنه كان أبيض اللون ودائري الشكل، شبه حبوب النعانع “تيك تاك”

وقال الطيار الأمريكي عن الجسم الذي حلق فوق المحيط الهادي، إنه لم يكن يتصرف وفق القوانين الطبيعية للفيزياء، كان يتحرك من ارتفاع 50 ألف قدم إلى 100 قدم خلال ثوان، وهو أمر غير ممكن.

ونجح أندروود في التقاط فيديو للجسم الغريب، ليساعد البحرية الأمريكية في التعرف على مجموعة من الأشياء التي رصدت على الرادار وهي تطير قبالة الساحل الغربي لأمريكا في نوفمبر 2004.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أكدت في وقت سابق من العام الجاري، صحة الفيديو الذي تم عرضه بشكل علني للمرة الأولى عام 2017.

استبعاد فرضية أن يكون الجسم ظاهرة جوية

وقال مسئولون إنهم ما زالوا لا يعلمون طبيعة الجسم الطائر، وقد تم استبعاد أن يكون ظاهرة جوية، أو طائر، أو مركبة من صنع الإنسان.

وأضاف أندروود في حواره مع المجلة الأمريكية: الشيء الأكثر بروزا بالنسبة لي هو سلوكه الغريب، إذ أن التغير في ارتفاعه وسرعة الهواء، كانت على عكس الأشياء التي واجهتها خلال طيراني أمام أهداف جوية أخرى.

وتابع، كان يتصرف بطرق ليست طبيعية فيزيائيا، هذا ما لفت انتباهي، نظرا لأن الطائرات، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، لا يزال يتعين عليها الامتثال لقوانين الفيزياء، “تيك تاك” لم يفعل ذلك.

وأشار الطيار الأمريكي إلى أنه تلقى مكالمة من مسئول رفيع من قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية، عقب نحو 20 دقيقة من هبوطه، ليوجه له مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالجسم الغريب.

وأوضح أندروود أنه لم يتكلم علنا عن الواقعة، لأنه لم يشأ أن يعتقد المؤمنون بوجود كائنات فضائية، أنه واجه مركبة فضائيا أو أي من تلك الكائنات، خشية أن يتتبعونه أو يربطون اسمه بحدث فضائي من محض الخيال.