وجه عضو بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية الشكر للحكومة المصرية بمد وقف البصل الي نهاية مارس المقبل بدلاً من نهاية ديسمبر الجاري في مسار جديد لوقف جنون الأسعار.

وطالب المصدر الذي رفض ذكر اسمه ل،،”المال”أنه رغم ذلك فأن وقف التصدير لن يحل الأزمة في حد ذاته ،ولكن يجب على وزارة التموين شن حملات علي مخازن ومفارش البصل في جمهورية مصر العربية وهي بكميات كبيرة وطرحه في السوق.

وتوقع المصدر أنه في حال شن هذة الحملات فإن البصل سوف ينخفض سعره إلي 10جنيهات ولكن يكون المحتكرين له عبرة لمن يتاجر في قوت الشعب .

وكشف أنه رغم وقف التصدير خلال ال 3شهور من اكتوبر وحتي نهاية العام إلا أن البصل ارتفع إلى 42جنيها حاليا بدلا من 25جنيها قبل الحظر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى اجتماع، اليوم، أنه تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

جاء ذلك بحضور رئيس الوزراء، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.