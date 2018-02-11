بعد مد العمل به عامين..تعرف على قانون إنهاء المنازعات الضريبية

مها أبوودن أقر البرلمان مد مهلة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية، لمدة عامين، بعد انتهاء المهلة الأولى لتطبيقه فى سبتمبر الماضى والتى كانت هى الاخرى لمدة عام واحد .ورغم أن هذا التشريع كان أحد أبرز الاصلاحات الضريبية التى طالب بها المجتمع الضريبى، إلا أن التسعة أشهر الأولى لم تسفر إلا ع

مها أبوودن

أقر البرلمان مد مهلة العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية، لمدة عامين، بعد انتهاء المهلة الأولى لتطبيقه فى سبتمبر الماضى والتى كانت هى الاخرى لمدة عام واحد .

ورغم أن هذا التشريع كان أحد أبرز الاصلاحات الضريبية التى طالب بها المجتمع الضريبى، إلا أن التسعة أشهر الأولى لم تسفر إلا عن بضعة آلاف ضئيلة من طلبات من ممولين لإنهاء النزاع رغم أن تقديرات عدد القضايا المتنازع عليها يبلغ 160 ألف نزاع.

وأثارت قلة أعداد الطلبات فى البداية دهشة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير وهو ما أعلن عنه ف أكثر من اجتماع ضريبى ، لكن مع الوقت بدأت طلبات انهاء النزاع تتوالى على وزارة المالية حتى أسفر التطبيق خلال العام كله عن حل أكثر من 7 الاف قضية حصلت من خلالها نحو 15 مليار جنيه ع

وبرر المنير عزوف الممولين عن تقديم طلبات انهاء المنازعات فى بداية تطبيق القانون بانعدام الثقة فى جدية الحكومة فى انهاء المنازعات بالشكل العادل لكن مع التطبيق العملى للقانون تحقق المجتمع الضريبى من ان هدف الحكومة ليس تحصيل الحصيلة فقط بدليل ان لجان فض المنازعات حسمت بعض القضايا بالاعتراف بخسائر وليس ارباح .

وفى شأن فلسفة ربط القانون بمهلة عمل قال المنير ان الهدف من ذلك هو تسريع عملية تقدم الممولين بطلبات لانهاء المنازعات الضريبية بدلا من فتح المجال امام التسويف وتأجيل تقديم الطلبات

تشريع يفتح المجال لانهاء قضايا (العقارية )



وفتح التعديل التشريعى الاخير الذى وافق عليه البرلمان اليوم المجال امام انهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية لان القانون فى مهلته السابقة قصر المنازعات التى ينظرهة القانون على ضرايب الدخل والمبيعات فقط

وأقر البرلمان قانون المنازعات الضريبية خلال سبتمبر من عام 2016 ، على أن يستمر العمل به لمدة عام من تطبيقه، ليعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب

وشكلت «المالية» 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، بواقع 15 لضريبة الدخل، و10 للمبيعات

ويمنح القانون مهلة 3 أشهر كفترة أولية لفحص الحالة والبت فيها من قبل لجنة مختصة شكلتها «المالية» لإنهاء المنازعة الضريبية.

وتنظر لجان إنهاء المنازعات الضريبية فى الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة الدخل، والمرتبات، أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة، أو ضريبة الثروة العقارية، وحاليا سيتم تشكيل لجان لانهاء المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية

دورة حياة القضية تبدأ بمهلة 3 أشهر



ويحق للممول العودة إلى القضاء للفصل فى الخلاف، و ينص قانون إنهاء المنازعات على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها لمدة أخرى فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا توصل إلى اتفاق فتخطر المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

كيف تتقدم لانهاء نزاعك الضريبى ؟



ووفقا للقانون، فإنه يتم تقديم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون

ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها ومبررات الطلب

كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له، وعلى المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول، أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض الإخطار على رئيس المحكمة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.