اقتصاد وأسواق

«بعد محاولتها دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل».. «موديز»: روسيا قد تكون في حالة تخلف عن سداد ديونها

ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا
المال - خاص 9:56 م, الجمعة, 15 أبريل 22 9:56 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إن روسيا ربما تكون في حالة تخلف عن السداد، وذلك بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها الدولارية بالروبل، وهو ما قد يكون أحد أكبر التبعات حتى الآن لاستبعادها من النظام المالي الغربي منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

وفي حالة إعلان تخلف موسكو عن السداد، فسيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في عام 1917، غير أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع البلاد دفعا للتخلف عن السداد من خلال فرض عقوبات معوقة.

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وكانت روسيا قدمت مدفوعات مستحقة في الرابع من أبريل على اثنين من السندات السيادية، واللذين يحل أجلهما في 2022 و2042، بالروبل بدلا من الدولار الذي كان يتعين عليها الدفع به بموجب شروط إصدار هذه الأوراق المالية.

وذكرت “موديز” في بيان، أن روسيا “بالتالي يمكن اعتبارها في حالة تخلف عن سداد الديون بموجب تعريف (موديز) إذا لم تتم التسوية بحلول الرابع من مايو، وهي نهاية فترة السماح”.

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وأضافت: “لا تتضمن عقود السندات أي بند يتيح السداد بأي عملة أخرى غير الدولار”.

وأوضحت “موديز” أنه في حين أن بعض السندات الدولية الروسية الصادرة بعد 2018 تسمح بالدفع بالروبل بموجب بعض الشروط، فإن تلك الصادرة قبل 2018، مثل السندات المستحقة في 2022 و2042، لا تسمح بذلك.

وترى “موديز” أن المستثمرين لم يجدوا سدادا بالعملة الأجنبية في تاريخ الاستحقاق كما هو وارد في التعاقدات”.

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ولم تردّ وزارة المالية الروسية اليوم على طلب بالتعليق.

وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف، قال لصحيفة “إزفيستيا” هذا الشهر، إن روسيا ستتخذ إجراءات قانونية إذا هي أُجبرت على التخلف عن السداد.

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