بعد مبالغة صناع الأفلام بإيرادات دور العرض.. نقاد: أمر مؤسف والجمهور لن يكشف الأمر

تعرض صناع بعض الأفلام السينمائية التي تم طرحها مؤخرا لهجوم شديد بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبالغتهم في حجم إيرادات الأفلامهم التي قاموا بإعلانها للجمهور منذ طرحها بالسينمات، بل من اليوم الأول لعرضها، وجاء على رأس القائمة النجم تامر حسني الذي تعرض لهجوم وانتقاد شديدين بالسوشيال ميديا بسبب إعلانه أن فيلمه “تاج” حقق 44 مليون جنيه في اليوم الأول لعرضه، وكذلك فيلم البعبع.

محمود قاسم: الجمهور ليس لديه القدرة بدرجة كبيرة على الحكم على هذه الأفلام

أكد الناقد السينمائي محمود قاسم أن قيام بعض النجوم بهذه التصرفات كنوع من أساليب الدعاية لأفلامهم، فحينما يعلم الجمهور أن فيلمًا معينًا حقق إيرادات كبيرة تخطت الملايين سيذهب لمشاهدته.

أضاف للمال أن الجمهور ليس لديه القدرة بدرجة كبيرة على الحكم على هذه الأفلام هل حققت هذه الايرادات الكبيرة بالفعل أم لا ، فلا يوجد مقياس حقيقي لهذه الايرادات .

كما انه شيئا متوقعا ان يقيم وتقاس هذه الأفلام بالايرادات وليست قيمتها الفنية وفق” قاسم ” ، لافتا الى أن هذه المقاييس مختلفة تماما عن التي تقاس لدى المواقع الفنية العالمية مثل موقع imbd ” ، التي تقيم الفيلم السينمائي بدرجات معينة حسب قيمتها الفنية وليس ايراداتها .

أشار الى أن لغة التجارة بلا قلب ، فتامر حسني يريد أن يكون هو الأقوى تواجدا بين منافسيه مثل الحاوي الذي يحاول جذب الناس له لشراء أشياء معينة منه ويحاول ايهامهم أنها تقوم بمعالجة أمور صحية معينة وغير ذلك وهذا كله ليس سليما .

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله أن هذا الأمر أصبح مستفز جدا أن صناع بعض الأفلام يعلنون ايرادات مبالغ فيها للجمهور ، سواء فيلم البعبع أو فيلم تاج لتامر حسني .

ماجدة خيرالله: تامر حسني يحتاج أن يهدأ على نفسه والأفضل أن يقدم الفنان فنا جيدا والحكم للجمهور

أوضحت قائلة أن محاولتهم التظاهر أنهم الأعلى في الإيرادات أمر غريب، ويشعرون أن قيمتهم بالمزايدة على بعضهم في شباك التذاكر أن كل واحد فيهم أعلى من الآخر، لكن الحقيقة الجمهور يعي جيدا ولا يمكن أن نضحك عليه.

أردفت قائلة إن هذه المسألة أصبحت شديدة السخف ففي الخارج ، يمكنهم معرفة كل فيلم حقق لأي مدى إيرادات بدقة شديدة ، ولا يمكن إعلان أرقام اعتباطية مثلما يحدث لدينا في مصر بسبب عدم وجود جهة معينة تحدد الأرقام بدقة.

وعن ما يفعله تامر حسني بإعلانه إيرادات كبيرة لفيلمه “تاج” منذ عرضه باليوم الأول، أكدت أنه يريد إثبات وجوده ومنافسته القوية لكن يجب أن يهدأ على نفسه، حيث إن هذه المبالغة تحدث أحيانا نتيجة عكسية وتكون موضع للسخرية.

أستطردت قائلة أن كريم عبد العزيز لم يتحدث عن ايرادات فيلمه الجديد ” بيت الروبي” ، فمن الأفضل أن يقدم النجم فن جيد ويترك الحكم للجمهور ، وحينما حقق ايرادات أقل في فيلمه” البعض لايذهب للمأذون مرتين” منذ سنوات لم يعلن أن ايراداته كبيرة مثل باقي أفلامه ، حتى يكون لدى الجمهور ثقة به حينما تحقق أفلام أخرى له نجاحات كبيرة .

دعاء حلمي : يقومون بدمج إيرادات السينمات المصرية مع التوزيع الخارجي

من ناحيتها أعربت الناقدة دعاء حلمي فقالت : أن هذا الأمر أضبح شيئا سيئا للغاية من صناع بعض الأفلام السينمائية .

وقالت أن هؤلاء الصناع والنجوم يقومون بدمج ايرادت أفلامهم السينمائية المطروحة بالسينمات داخليا بمصر مع ايرادات التوزيع الخارجي ، ثم يعلنون أن أفلامهم حققت أرقاما ضخمة في شباك التذاكر .

ولفتت الى أن الجمهور لن يستطيع معرفة الحقيقة هل هذه الايرادات دقيقة أم لا، ويعي هؤلاء النجوم وصناع تلك الأعمال السينمائية أن الجمهور لن يستطيع معرفة الايرادات الحقيقية .

كما أن هذا الأسلوب يستخدمه هؤلاء النجوم من أجل الدعاية لأفلامهم بطريقة معنية على مواقع التواصل الاجتماعي .