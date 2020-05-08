بعد مبادرة علاجه.. الطفل فارس : «الاختيار» أعاد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق لذهني مجددًا

قال أنه لم يستطع استكمال تعليمه بعد بتر 4 أصابع من قدمه اليسرى

قال الطفل فارس حجازى، المصاب في حادثة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إنه تأثر كثيرًا عندما تابع مشهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق فى سبتمبر 2013، بمسلسل «الاختيار».

وقال في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامج التاسعة مساءا على القناة المصرية الأولى : لما شفت المشهد الشريط رجع من تانى وتأثرت وتذكرت الانفجار اللى خلانى أطير ولم أشعر بنفسى إلا فى المستشفى.

وأضاف حجازي أنه أثناء شراء بعض الأشياء من أحد “الأكشاك”، أمام العقار الذى يحرسه والده، مر موكب وزير الداخلية وحدث الانفجار الإرهابى، متابعًا: وقتها كان عمرى 9 سنين، والآن عندى 16 سنة، ولم أستطع أن أنسى الحادث.

واسترجع الطفل مصاب حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، المعاناة التى تكبدها عقب الحادث، قائلًا: أبويا باع البيت علشان يعملى العملية فى رجلى، بعدما تم بتر 4 أصابع فى قدمى اليسرى، الأمر الذى جعلنى لا أجيد السير بشكل طبيعى.

ولفت حجازي، إلى أنه لم يستطع الاستمرار فى التعليم نظراً لإصابته.

وتابع : طلعت من المدرسة علشان معرفتش أمشى على رجلى.. قابلت اللواء محمد إبراهيم وقتها عندما جاء لزيارتى فى المستشفى، ووعدنى أنه سيقوم بعمل اللازم تجاهه وسيعوضه عما لحقه.. لكن محدش عملى وقتها.

يأتى ذلك بعد مبادرة لعلاجه تبنتها غادة فتحي الناشطة المجتمعية، عبر أحد المؤسسات الطبيبة وتدشين «جروب» لتلقي التبرعات والمساعدات لدعم فارس وأسرته نفسيا ومادياً والمساهمة في توفير حياة كريمة وإلحاقه مجددا بالتعليم واستكمال دراسته.