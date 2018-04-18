بعد للحب فرصة أخيرة.. مراد مكرم يطل بوجهين فى رمضان

أحمد حمدىيطل علينا الإعلامي والفنان مراد مكرم بوجهين مختلفين فى موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "ليالي أوجينى" أمام الفنان ظافر عابدين، كما يظهر كضيف شرف فى مسلسل " بالحجم العائلي" أمام يحيي الفخراني.فى الوقت نفسه أعرب مكرم عن سعادته بعرض مسلسل " للحب فرصة أخيرة" فى هذا التوقيت" قائلا: التوقيت ا

أحمد حمدى

يطل علينا الإعلامي والفنان مراد مكرم بوجهين مختلفين فى موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل “ليالي أوجينى” أمام الفنان ظافر عابدين، كما يظهر كضيف شرف فى مسلسل ” بالحجم العائلي” أمام يحيي الفخراني.

فى الوقت نفسه أعرب مكرم عن سعادته بعرض مسلسل ” للحب فرصة أخيرة” فى هذا التوقيت” قائلا: التوقيت الحالى لعرض المسلسل كان موفقا وأعطى فرصة أكبر لمشاهدته وجذب انتباه الجمهور إليه فى وقت لا تتزاحم فيه الأعمال الدرامية حيث لا يعرض على الفضائيات إلا 3 أعمال جدد تقريبا”.

ويجسد الفنان مراد مكرم خلال أحداث “للحب فرصة أخيرة” دور “خيري” زوج “ليلى” التى تقوم بدورها الفنانة داليا البحيرى، حيث يمر خيري خلال الأحداث بالكثير من المطبات، فيخسر أمواله بالبورصة ويفقد أشياء كثيرة فى حياته، ويلزم زوجته بتحمله وتحمل قسوته حتى تترك المنزل وتقع فى غرام شخص آخر خلال سياق الأحداث.

“للحب فرصة أخيرة” بطولة داليا البحيرى، فراس سعيد،مراد مكرم، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، أمل رزق، هبه الأباصيرى، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الالفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخله، مي ابراهيم، محمد رجابي، نونا، اسلام شوقي، رباب ابراهيم. ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.