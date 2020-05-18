بعد لقائه محافظ الدقهلية.. وزير الري: أنا بصحة جيدة

أشار إلى أنه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين فى ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الاثنين، إنه بصحة جيدة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أُعلن إصابته اليوم بالفيروس.

وشملت تلك الإجراءات ارتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

وأشار إلى أنه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين فى ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

وأعرب الدكتور عبد العاطى على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأهاب الدكتور عبد العاطى بكافة المصريين بضرورة إتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.