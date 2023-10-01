بعد «لحقت نفسي» .. أصالة: بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي

استطاعت النجمة أصالة نصري تصدر الترند في أكثر من دولة عربية بالجزء الأول لآلبومها الغنائي الجديد ” لحقت نفسي” الذي قامت بطرحه وحقق استماعا جيدا ، حيث تصدر ميدلي الجزء الأول لآلبومها ” لحقت نفسي” ، التريند في 4 دول عربية حتى الآن وهي السعودية ومصر والكويت والأردن .

فطرحت أصالة ميدلي لحقت نفسي والذي يضم 6 أغان وهي: فوق، ولما بنتجاهل، والأخبار الحلوة، ومانجا، ورجل مثالي ومارس أبريل.

وقامت بالترويج للميدلي عبر حسابها الرسمي معلقة ” الفن عالم رحب، وطن حبيب، أهداني كلّ اللي بحلم يكمّل معي به الحياة، شغف ممتع حلمّ متجدّد تتجدّد معه أيامي”.

أضافت أصالة ” تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي ونروح مشوار حلو مع صولا زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم”.

وستقوم الأيام القادمة بطرح الجزء الثاني للألبوم الجديد عبر قناتها الرسمية ” يوتيوب ” .