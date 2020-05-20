بعد كسر الزجاج.. ضبط لص سرق 2.4 مليون جنيه من سيارة مالك شركة صرافة

توصلت أجهزة الأمن إلى لص سرق 2.4 مليون جنيه من سيارة مالك شركة صرافة بعدما كسر الزجاج واستولى على المبلغ وفر هاربًا، بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة، بالمنطقة المحيطة للواقعة، على إثر تقدم صاحب السيارة ببلاغ عن الواقعة.

بلاغ من صاحب شركة صرافة

كان قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من صاحب شركة صرافة كائنة بدائرة القسم، بأنه عقب ركن السيارة ملكه بأحد الشوارع بالمنطقة، وتوجهه للشركة ملكه.

وأضاف أنه بعد عودته اكتشف كسر زجاج السيارة، وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى، قيمته 2 مليون و380 ألف جنيه من داخلها.

عاطلان وراء السرقة

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات السرقة، ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أمكن تحديد مرتكبها، وهو عاطل، له معلومات مسجلة، مقيم بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بأسلوب “كسر الزجاج”، بالاشتراك مع عاطل، له معلومات مسجلة “هارب”.

استعادة المبلغ

والاستماع إلى أقواله أرشد عن مبلغ من متحصلات السرقة بمسكنه، وضبط مليون و700 ألف جنيه.

وضبطت السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، بمكان إخفائها بمنطقة سكنه.

وأضاف أنه سلم مبلغ مالي قيمته 30 ألف جنيه من متحصلات السرقة إلى مالك معرض السيارات المشار إليه، وذلك نظير إيجار السيارة، وعلم الأخير باستخدامه لها في وقائع سرقة.

وأقر بأن باقي المبلغ المالي المستولي عليه بحوزة المتهم الهارب. المبلغ المسروق والمتهم

تورط صاحب معرض سيارات

وبمواجهة مالك المعرض، تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي قيمته 15 ألف جنيه، وإنفاقه باقي المبلغ المالي المتحصل عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.