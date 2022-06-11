بعد كارثة مباراة إثيوبيا.. اتحاد الكرة يعلن عن قرارات حاسمة الخميس

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا حول اجتماعه الطارئ بخصوص تداعيات الخسارة أمام إثيوبيا.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، اجتماعًا تم خلاله مناقشة ملابسات وأحداث مباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتداعيات الخاصة بالهزيمة، وتم الاستقرار على الآتي:

مد الجلسة للخميس المقبل عقب انتهاء مباراة المنتخب أمام كوريا الجنوبية الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتي تحتم إقامتها نظرًا للتعاقد المبرم بين الاتحاد المصري واتحاد كوريا الجنوبية، وما ترتب عليها من التزامات لائحية وتعاقدية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من المقرر اتخاذ العديد من القرارات الهامة والحاسمة في جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الخميس المقبل، تشمل العديد من الملفات الهامة داخل الاتحاد.