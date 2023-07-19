«بعد قيام معظم الدول بإلغائه».. مصر تلغي العمل بقانون مكافحة الجُذام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.

وتمت الإشارة إلى أن ذلك يأتي بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة أن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994.

وذلك بعد وصولها إلى معدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء “جامعة سفنكس” الخاصة، المقامة بمدينة أسيوط الجديدة.

ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية “التكنولوجيا والتنمية” لتكون “الحاسبات والذكاء الاصطناعي” تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواكبة احتياجات سوق العمل، وكذا اضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس، وهي: “الحقوق”، و”الطب البيطري”، و”التكنولوجيا الحيوية”، بهدف تدعيم الجامعة بمختلف التخصصات التعليمية المطلوبة لتوفير احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.

ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء “جامعة بنها الأهلية”، بمحافظة القليوبية.

ونص التعديل على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، هي: “الفنون البصرية والتصميم”، و”الطب البيطري”، و”علوم الطاقة”، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا”.

ويأتي انشاء الجامعة بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

ونص مشروع القرار على أن يكون مقر الجامعة في مدينة السلام بمحافظة القاهرة، وتتكون من أربع كليات هي: الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، والهندسة.