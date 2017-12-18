بعد قوائم جوائز كاف للأفضل.. الكرة المصرية على الطريق الصحيح

علي المصري:أثبتت الكرة المصرية أنها تسير على الطريق الصحيح للعودة إلى موقعها المعتاد كأحد أبرز القوى الكبرى في كرة القدم الأفريقية، بعدما شهدت القوائم النهائية المختصرة لجوائز الأفضل لعام 2017، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حضورا مكثفا لها وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ فترة ليست ب

علي المصري:

أثبتت الكرة المصرية أنها تسير على الطريق الصحيح للعودة إلى موقعها المعتاد كأحد أبرز القوى الكبرى في كرة القدم الأفريقية، بعدما شهدت القوائم النهائية المختصرة لجوائز الأفضل لعام 2017، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، حضورا مكثفا لها وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ فترة ليست بالقصيرة.

تتنافس كرة القدم المصرية للحصول على أربع جوائز في الحفل الذي سيقيمه كاف بالعاصمة الغانية أكرا في الرابع من يناير المقبل.

يدخل النجم الدولي المصري محمد صلاح، صراع المنافسة للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام، وكذلك الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، الذي يتنافس لنيل جائزة أفضل مدير فني.

فيما يتواجد النادي الأهلي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل فريق، بالإضافة لمنتخب مصر الذي يسعى للحصول على جائزة أفضل منتخب.









الأسطورة المصرية

جاء صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، على رأس القائمة المكونة من ثلاثة لاعبين، التي أعلن عنها كاف على موقعه الإلكتروني، للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام، بجانب السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

يعتبر صلاح أبرز المرشحين للحصول على الجائزة هذا العام، وتكرار إنجاز النجم محمود الخطيب، اللاعب المصري الوحيد الذي توج بالجائزة عام 1983، وذلك عقب قيادته منتخب مصر للتأهل لنهائيات مونديال روسيا.

ساهم صلاح في حصول فريق روما على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، عقب تسجيله 15 هدفا وصناعته 13 هدفا في31 مباراة لعبها مع فريق العاصمة في المسابقة.

واصل الفرعون المصري تألقه عقب انتقاله لليفربول في الصيف الماضي، حيث يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 14 هدفا، كما سجل 5 أهداف مع الريدز في دور المجموعات بدوري الأبطال، بالإضافة لهدف في الأدوار التأهيلية، ليصبح مجموع ما سجله على مستوى جميع البطولات 20 هدفا في 26 مباراة.

على المستوى الدولي، تقمص صلاح دور البطولة في تأهل الفراعنة لكأس العالم، بعدما ساهم في 7 أهداف من إجمالي 8 أهداف سجلها الفريق خلال مشواره في التصفيات، حيث أحرز 5 أهداف تقاسم بها صدارة هدافي التصفيات مع البوركيني بريجيوس ناكولما، بالإضافة لصناعته هدفين.

كما ساهم صلاح في تأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون مطلع العام الحالي، وذلك عقب تسجيله هدفين وصناعته هدف.

هيبة الفراعنة

ودخل منتخب مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2017 من قبل الاتحاد الأفريقي، حيث يتنافس مع منتخبي الكاميرون ونيجيريا.

يعد منتخب الفراعنة مرشحا بارزا للحصول على الجائزة، عقب تأهله لنهائيات كأس العالم، وذلك بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، على حساب منتخبات غانا وأوغندا والكونغو، كما حصل على المركز الثاني في كأس الأمم الأفريقية بالجابون.

سيواجه منتخب مصر منافسة شرسة من المنتخب النيجيري، الذي صعد لكأس العالم أيضا بعد صدارته لمجموعته الحديدية في التصفيات، التي ضمت منتخبات من العيار الثقيل هي الجزائر وزامبيا والكاميرون.

أما المنتخب الكاميروني، فاعتمد ترشحه في المقام الأول على تتويجه بكأس الأمم للمرة الخامسة في تاريخه، محققا مفاجأة من العيار الثقيل.

القلعة الحمراء

أما النادي الأهلي فيواجه منافسة عنيفة من الوداد البيضاوي المغربي وتي بي مازيمبي الكونغولي لنيل جائزة أفضل فريق أفريقي هذا العام.

تبدو مهمة الأهلي، الذي توج بالثنائية المحلية “الدوري والكأس” في مصر الموسم الماضي، والحاصل على المركز الثاني في النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا، صعبة للغاية في الحصول على الجائزة أمام منافسيه، اللذين توجا بلقبين قاريين هذا العام.

من جانبه، يخوض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، صراعا عنيفا لنيل جائزة أفضل مدير فني، حيث يتنافس مع الألماني جيرنوت رور نظيره في منتخب نيجيريا، والحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي.

رغم الانتقادات التي يواجهها المدرب الأرجنتيني فيما يتعلق بخططه الفنية، التي تعتمد في المقام الأول على النواحي الدفاعية، إلا أن الواقعية التي يتسم بها كوبر ساهمت في إحداثه طفرة للمنتخب المصري خلال العام الحالي.

وقاد كوبر منتخب مصر للعودة إلى كأس الأمم الأفريقية، التي غاب عنها في النسخ الثلاث السابقة، ونجح المدرب العجوز في قيادة الفريق نحو التأهل للمباراة النهائية، متخطيا العديد من المنافسين البارزين في مشواره بالبطولة.

وواصل كوبر مسيرته الناجحة مع منتخب مصر، بعدما قاده للصعود لكأس العالم، حيث حجز بطاقة التأهل للمونديال الروسي قبل خوض الجولة الأخيرة من مباريات التصفيات، ليكرر إنجاز المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.