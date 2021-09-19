بعد قليل نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.



ومن المرجح إن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.

نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية العامة.

وذلك للطلاب من جميع محافظات مصر، بالاسم ورقم الجلوس .

رابط الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021



ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://moe.gov.eg/

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، وإدخال رقم الجلوس.



ويتاح الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا، للطلاب من جميع محافظات مصر.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2021 ، بامتحانات الدور الثاني ، نحو 160 ألف طالب، وذلك بالشعبتبن العلمية الأدبية.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 انطلقت خلال الفترة من السبت 4 سبتمبر وحتي الإثنين 13 سبتمبر الجاري.

وسينضم الناجحين في امتحانات الدور الثاني 2021، بالشهادة الثانوية العامة، للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لعام 2021- 2022 .

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021، السبت المقبل ولمدة يومين.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلي إنه سيتم إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

وذلك لحين إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، حتى يتثني للطلاب الناجحين التقديم في تنسيق الجامعات 2021.

ويذكر إن الثانوية العامة 2021 ، تعد أول مخرجات تطوير التعليم الثانوي الجديد الذي بدأته وزارة التعليم مع الدفعة الحالية.

وشهدت نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، اختلافات جوهرية في مجاميع الطلاب، حيث لم يحصل أحد على الدرجة النهائية كما لم يخالف الحظ طلاب الشعبة الأدبية في الوصول لمجاميع توازي 95%.

وبناء على نتيجة الثانوية العامة 2021، انخفض تنسيق الجامعات بصورة كبيرة عن العام الماضى وبنسب تتجاوز 10%.