نقل وملاحة

بعد قليل.. مواصلات مصر توقع اتفاق مع «أمان للدفع الإلكتروني»

الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة
مدحت إسماعيل 11:24 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 11:24 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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توقع بعد قليل شركة مواصلات مصر صاحبة العلامة التجارية لأول اوتوبيس ذكي في مصر، مع شركة أمان للدفع الإلكتروني إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية ، اتفاقية تعاون بين الطرفين.

ومن المقرر خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمة شركة مواصلات مصر، الاعلان عن استراتيجيتها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وخطة توسعها في منطقة شرق القاهرة.

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وقع البنك الأهلي المصري خلال الأيام الماضية، اتفاقية مساهمين بغرض المساهمة في شركة مواصلات مصر التي تدير مشروع متطور للنقل الجماعي الذكي للركاب، وذلك عن طريق ضخ رأسمال جديد في الشركة يمكنه من تملك نسبة 20% من أسهمها.


وأعلنت شركة مواصلات مصر الشهر الماضي، أنه من المستهدف رصد 450 مليون جنيه مبدئيا للاستثمارات فى مجال النقل الداخلى بالعاصمة الجديدة، وتشمل توفير الأتوبيسات والمحطات والجراج الرئيسى والأنظمة الذكية للإدارة.

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وأعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنها تسعى للوصول مع «مواصلات مصر»، و«سوبر جيت» لتحديد حصص المساهمين فى المنظومة الجديدة.

كانت شركة العاصمة الإدارية قد وقعت فى مارس الماضى مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية بالتعاقد مع شركتى «سوبر جيت» و«مواصلات مصر» بغرض تقديم خدمات النقل الداخلى الذكى المرحلة الأولى بالمدينة.

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أوضحت شركة العاصمة الإدارية أن شركتى «سوبر جيت» و«مواصلات مصر» تمتلكان خبرات واسعة فى مجال تقديم خدمات النقل الجماعي الحضري الذكى ذات المستوى المتميز بما لديهما من كوادر مؤهلة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وإدارة واستغلال المشروعات الضخمة

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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