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بعد قليل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. احصل عليها الآن

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس
المال - خاص 1:33 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 1:33 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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تقدم وزارة التربية والتعليم خدمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، من خلال توفير نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقعها الرسمي، برقم الجلوس والاسم فقط.

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، فور اعتمادها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2021

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 يدخل الطالب على الرابط المرفق والذي سيتيج النتيجة فور صدورها.

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https://g12.emis.gov.eg/

ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على تسجيل الدخول ثو وضع البريد الإلكتروني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة فور اعتمادها عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، عبر بوابته الإلكترونية حيث يحصل الطاب على نتيجته مجانا.

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وسيتم إتاحة النتيجة للطلاب، من أجل التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021، بدرجات المواد والمجموع الكلى.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

وبعد ذلك يدخل رقم الجلوس الخاص به فيظهر له النتيجة مرفقة بالمجموع الكلي.

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بقلم المال - خاص

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